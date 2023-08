Hurja tilanne videolla: Teslan automaattiohjaus pelasti hengen

Sosiaalisessa mediassa leviää video tilanteesta, jossa Teslan AP-automaattiohjaus pelasti kuljettajan ja kyydissä olleiden ihmisten hengen. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Videon on julkaissut sosiaalisen median palvelu X:ssä myös Teslan edustaja. Hän korostaa, että jokaisen auton kuljettajan on otettava ajaminen vakavasti ja kiinnitettävä huomiota liikenteeseen koko ajan riippumatta siitä, millä ajoneuvolla ajaa.

Yllättävässä hätätilanteessa automaattiohjaus voi kuitenkin antaa kuljettajalle etua, kuten nyt jaetulla videolla.

Tallenteella on nähtävissä, kuinka henkilöauton edessä ajava kuorma-auto kääntyy yllättäen samalle kaistalle henkilöauton eteen. Juuri samalla hetkellä henkilöauton kuljettajan huomio on hetkellisesti kiinnittynyt muualle, eikä hän ehdi reagoimaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen.

Kun kuljettaja havaitsee tilanteen, auton automaattiohjaus on jo siirtänyt ajoneuvon toiselle kaistalle ja näin estänyt onnettomuuden syntymisen.

– Omistaja oli onnekas. Tesla pelasti hänet ja hänen lapsensa, Teslan edustaja kirjoittaa X:ssä.

We need to take driving seriously & pay attention to traffic all the time, no matter what vehicles we drive. However, In absolute emergency scenarios, Tesla AP may give you an edge as demonstrated in this video. This Model Y owner was driving at around 100km/h while AP was… pic.twitter.com/WuvGDZcrXk

— Ray (@ray4tesla) August 1, 2023