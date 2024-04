Hälyttävä arvio: Kremlillä on reservissä kahden armeijakunnan verran joukkoja

Venäläisjoukot ovat kiihdyttäneet viime viikkoina hyökkäyksiään eri puolilla Donetskin aluetta. Tilanteen sanotaan vaikeutuneen Ukrainan joukkojen kannalta, jotka ovat joutuneet vetäytymään paikoin uusiin puolustusasemiin.

Yhdysvaltain uuden tukipaketin odotetaan helpottavan puolustustaistelua. Miesvoimaan liittyvät ongelmat ovat asiantuntijoiden mukaan Ukrainan akuutein ongelma, sillä monet yksiköt ovat uupuneita ja alivahvuisia.

Kreml on sen sijaan onnistunut haalimaan rintamalle tasaiseen tahtiin uusia sotilaita. Venäjällä oli vuoden 2023 alussa käytössään noin 360 000 sotilasta Ukrainan rintamalla, mutta tällä hetkellä jo noin 500 000.

– Kyse ei ole vain väkisin mobilisoiduista sotilaista ja vangeista, sillä uudet sotilaat ovat pääosin vapaaehtoisia, jotka suostuvat lähtemään raskaita tappioita aiheuttaviin hyökkäyksiin. Laatu tietysti vaihtelee, mutta määrällinen etulyöntiasema on vakava ongelma, sotilasasiantuntija Rob Lee kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Sotaa seuraava Frontelligence Insight -vapaaehtoisryhmä huomauttaa tilannekatsauksessaan, että monet ukrainalaiset prikaatit eivät enää pysty pidättelemään ylivoimaista vihollista. Joukkojen kerrotaan kärsivän heikosta viestinnästä, koordinaatiosta ja johtamisesta.

Ukrainan ongelmien taustalla on puutteellinen liikekannallepano, jota koskevasta lakiesityksestä kiisteltiin pitkään parlamentissa. Puolustuslinjojen valmistelu aloitettiin lisäksi liian myöhään.

Länsimaiset asiantuntijat pitävät tästä huolimatta laajaa Venäjän läpimurtoa epätodennäköisenä. Ukrainan tilanne voi helpottua koulutuksessa olevien sotilaiden saapuessa yksiköihin uusien ammusten ja asejärjestelmien ohella.

Venäjän asevoimilla arvioidaan olevan käytössään laajat reservit. Niitä voidaan siirtää meneillään olevien hyökkäysten vahvistamiseksi esimerkiksi Tshasiv Jarin suunnalla. On myös mahdollista, että joukkoja käytetään täysin uuteen hyökkäykseen Harkovaa tai muuta kohdetta vastaan. Uudet operaatiot venyttäisivät Ukrainan rajallisia voimavaroja entisestään.

Venäjällä on tällä hetkellä reservissä kymmeniä tuhansia sotilaita, jotka vastaavat määrältään ainakin kahta armeijakuntaa.

12/ The situation should not be taken lightly, as the Russian military still has a reserve force equivalent to at least two corps, which could be deployed anywhere, including the Kharkiv and Sumy oblasts, or to reinforce existing axes of advance if weak spots are identified.

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) April 27, 2024