”Nato-liittolaiset eivät ole pitäneet lupauksiaan, ja nyt näemme seuraukset”

– Nato-maiden on tiedostettava, että kaikki viivästykset aseiden toimituksissa Ukrainaan tai riittämättömät toimitukset muuttuvat Ukrainalle elämän ja kuoleman kysymykseksi ja aiheuttavat valtavia riskejä jäsenmaille, sanoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lehdistötilaisuudessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Kiovassa Ukrinform raportoi.

– Meidän on tiedostettava, että meidän on oltava rehellisiä, ja meidän on ymmärrettävä, että kun emme toimita tai viivytämme toimituksia, on kyse elämästä ja kuolemasta. Sillä on todellisia seurauksia, hän jatkoi.

Stoltenberg totesi, että tämä sota ei ole mikään teoreettinen asia.

– Jos jotain tapahtuu 24/7, ja kun emme toimita (aseita) niin kuin pitäisi, ukrainalaiset maksavat hinnan. Mutta se on myös me, myös kaikki Nato-liittolaiset, hän sanoi.

Stoltenberg huomautti, että sotatarvikkeiden toimittaminen Ukrainalle sen voittoon on varmasti kallista ja sisältää riskejä, jotka liittyvät näin laajaan konfliktiin.

– Mutta suurin riski on, jos presidentti (Vladimir) Putin voittaa. Ja suurin hinta on, jos Venäjä voittaa Ukrainassa, koska silloin puhumme valtavasti suuremmista rahasummista, paljon suuremmista rahasummista, jotka Nato-liittolaisten on investoitava turvallisuutensa, hän varoitti.

Stoltenberg korosti, että Ukrainan tukeminen on paras tapa varmistaa turvallisuus ja se on viesti Nato-liittolaisille.

– Nato-liittolaiset eivät ole pitäneet lupaamiaan (Ukrainalle). Yhdysvallat käytti kuukausia ollakseen sopimatta paketista Ukrainalle, eivätkä eurooppalaiset liittolaiset ole toimittaneet lupaamaansa määrää ammuksia. Ja tällä on ollut vakavia seurauksia taistelukentällä.

– Ammusten puute on antanut venäläisille mahdollisuuden edetä rintamalla. Ilmapuolustuksen puute on mahdollistanut useiden venäläisten ohjusten osumisen kohteisiinsa, ja sitten syväiskukyvyn puute on mahdollistanut venäläisten keskittämisen lisää joukkoja. Ja nyt näemme sen seuraukset, Naton pääsihteeri jatkoi.

Hän kuitenkin huomautti, että viime viikkoina Ukrainan asetoimituksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

– Yhdysvallat on hyväksynyt yli 60 miljardin dollarin apupaketin, Iso-Britannia on ilmoittanut kaikkien aikojen suurimmasta paketistaan ja muut jäsenmaat ovat tehneet uusia ja merkittäviä sitoumuksia.

Stoltenbergin mukaan kenraali Christopher Cavoli, Yhdysvaltain Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentaja, on vastuussa tästä ponnistelusta.

– He tekevät kaikkensa varmistaakseen, että ilmoitukset muuttuvat toimituksiksi mahdollisimman nopeasti, koska aika on keskeistä, hän sanoi.