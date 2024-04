USA:n ex-ministeri: Ukrainalla on uskottava mahdollisuus

Se, että Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämä runsaan 60 miljardin dollarin tukipaketti kuukausia kestäneen pattitilanteen lauettua vihdoin toteutui, voi USA:n entisen apulaisulkoministerin, suurlähettiläs Daniel Friedin mukaan merkitä käännekohtaa Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa. Presidentti Joe Bidenin hallinnon tulisi hänen mukaansa tarttua tilaisuuteen todistaakseen, että toisin kuin Kremlin propagandistit ja Vladimir Putinin hallinnon länsimaiset myötäilijät väittävät, Ukraina ei suinkaan ole tuhoon tuomittu.

– Euroopan ja Yhdysvaltojen riittävällä tuella Ukrainalla on itse asiassa uskottava mahdollisuus menestyä, Fried sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Jos Ukrainan asevoimille toimitetaan riittävästi ampumatarviketäydennyksiä, venäläisjoukkojen odotettavissa oleva maahyökkäys olisi amerikkalaisarvioiden mukaan torjuttavissa. Riittävä määrä uusia ilmapuolustusjärjestelmiä loisi ukrainalaisille edellytykset rajoittaa asutuskeskuksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin suunnattujen iskujen aiheuttamia vahinkoja. Pitkän kantaman asejärjestelmillä Ukraina voisi heikentää entisestään Venäjän tukikohtia, huoltoyhteyksiä ja viime kädessä myös otetta Krimistä.

– Bidenin hallinnon olisi lakattava vastustamasta Ukrainan iskuja legitiimeihin kohteisiin Venäjällä. Kun on enemmän ja parempia aseita, mutta vähemmän rajoituksia, venäläistappiot voivat kasvaa, kuten myös sodan vastustus, joka on Venäjällä piilevää mutta ilmeistä, Fried arvioi.

Suurlähettiläs Friedillä on takanaan 40-vuotinen ura Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon eri tehtävissä muun muassa yhtenä Naton aiempien laajentumiskierrosten keskeisistä valmistelijoista. Maansa apulaisulkoministerinä hän toimi 2005–2009.

Samaan aikaan, kun aseapua Ukrainalle lisätään, olisi Venäjään kohdistettuja pakotteita Friedin mukaan kiristettävä.

– Yhdysvaltojen ja Euroopan johdolla asetetut pakotteet olivat tehokkaita Venäjän aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisen vuoden aikana, mutta niitä pitää tehostaa porsaanreikien tilkitsemiseksi ja niiden kolmansien maiden ja yritysten rankaisemiseksi, jotka auttavat Venäjää kiertämään pakotteita, Fried sanoo.

– Jos Yhdysvallat ja sen liittolaiset tukevat Ukrainaa sotilaallisesti ja painostavat Venäjää taloudellisesti, Naton heinäkuiseen Washingtonin-huippukokoukseen mennessä Ukrainan taistelukentän tilanne voi olla parempi ja Venäjä ajettu puolustuskannalle sekä sotilaallisesti että taloudellisesti, hän toteaa.

Myös synkempi skenaario on kuitenkin edelleen mahdollinen, sillä Yhdysvaltojen viimeisimmän apupaketin viivästyminen kuukausilla on käynyt Ukrainalle kalliiksi. Lukuisat raportit varoittavat sotilaallisen tilanteen heikkenemisestä etulinjassa ja Venäjän valmistautumisesta suurhyökkäykseen. Välttääkseen pahimmat seuraukset Bidenin hallinnon ja sen eurooppalaisten liittolaisten on toimittava etupainotteisesti Ukrainan tukemiseksi kautta linjan, painottaa Fried.