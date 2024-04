Yrittäjiltä vahva tuki hallituksen työmarkkinalinjalle

Pk-yrittäjistä 65 prosenttia kannattaa hallituksen työmarkkinauudistuksia, kertoo tuore Yrittäjägallup. Uudistuksia vastustaa 19 prosenttia vastaajista.

Työmarkkinauudistusten kannatus on sitä suurempaa, mitä enemmän yrittäjä työllistää. Yli kymmenen henkeä työllistävistä 87 prosenttia kertoo kannattavansa uudistuksia. Yksinyrittäjistä kannattajia on 53 prosenttia ja vastustajia 28 prosenttia.

– Työmarkkinauudistuksilla on laaja tuki yrittäjien parissa, mutta joukossa on myös uudistusten vastustajia, joita on lähes viidennes yrittäjistä, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Vastaajista 44 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Kannatus vahvinta teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla

Työmarkkinauudistusten kannatus on vahvinta teollisuudessa (80 %), rakentamisessa (75 %) ja kaupan alalla (72 %). Vastustajia on eniten asiantuntijapalveluissa (28 %) sekä naisyrittäjissä (29 %).

– Tuloksissa näkyy vahvasti henkilöstömäärä ja toimialat. Uudistukset miellyttävät erityisen paljon työnantajia, joita on paljon teollisuudessa, kaupan alalla ja rakentamisessa, Pentikäinen sanoo.

– Erot sukupuolten välillä ovat hyvin merkittäviä. Miesyrittäjistä uudistuksia tukee 77 prosenttia, mutta naisista vain 48 prosenttia. Naistenkin parissa on tosin selkeästi enemmän tukijoita kuin vastustajia, joita on 29 prosenttia.

Ammattiyhdistysliikkeen poliittisia lakkoja yrittäjät vastustavat laajalti. Vastaajista 79 prosenttia kertoo vastustavansa niitä ja 12 prosenttia kannattavansa. Poliittisten lakkojen kannatus on laajinta yksinyrittäjien (18 %), alle 39-vuotiaiden yrittäjien (22 %) ja naisyrittäjien (18 %) keskuudessa.

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 076 pk-yritysten edustajaa 3.−15.4.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.