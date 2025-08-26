Hurja iskusarja Venäjälle jatkuu: Valtava öljynjalostamo räjähti liekkeihin

Ukrainan lennokit iskivät Venäjän Samaranin alueella sijaitsevaan Syzranin öljynjalostamoon sunnuntaina, kertoo itsenäinen venäläismedia Astra Telegram-kanavallaan.
Sosiaalisessa mediassa leviää kuvamateriaalia (jutun alla) liekehtivästä jalostamosta.
Venäjän hätätilaministeriön lähteiden mukaan viisi lennokkia osui eri kohteisiin jalostamon alueella. Kolme lennokkia osui öljynjalostusyksiköihin ja pumppuasemaan.
Lähteet kertovat, että viisi muuta miehittämätöntä ilma-alusta ammuttiin alas niiden lähestyessä jalostamoa. Isku ei aiheuttanut uhreja. Ukrainan asevoimien pääesikunta on vahvistanut jalostamoon tehdyn hyökkäyksen.
PJSC Rosneftiin kuuluva Syzranin öljynjalostamo on yksi Samaran alueen suurimmista öljynjalostusyrityksistä. Yritys tuottaa muun muassa bensiiniä, dieseliä, lentopolttoainetta, polttoöljyä, bitumia ja nestekaasuja. Syzranin öljynjalostamo käsittelee 7–8,5 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa.
Ukrainan iski Syzranin öljynjalostamoon viimeksi 15. elokuuta. Syzranin kaupunki sijaitsee yli 1 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
Ukraina on iskenyt useita Venäjän energiasektorin kohteita vastaan viime aikoina lennokeilla ja droneilla.
Rostovin alueella Etelä-Venäjällä sijaitseva Novoshahtinskin öljynjalostamo roihusi ilmiliekeissä useita päiviä Ukrainan tekemän iskun jälkeen. Maanantaina laitoksen kerrottiin palavan viidettä päivää. Palon arvioidaan sittemmin sammutetun tai palaneen loppuun.
Ukrainan teki sunnuntaina lennokki-iskun Inkerinmaan Laukaansuulla (ven. Ust-Luga) sijaitsevaan Novatekin kaasunjalostamoon, joka on Euroopan suurimpia. Laukaansuu sijaitsee Suomenlahden rannalla Jaaman lähellä 20 kilometriä Viron Narvasta itään.
Kolme venäläistä jalostamoa on jouduttu sulkemaan Ukrainan onnistuneiden iskujen vuoksi elokuun alusta alkaen. Ensin vahingoittui Rosneftille kuuluva Novokuibyševskin öljynjalostamo 2. elokuuta. Sitten suljettiin Rosneftille kuuluvat Saratovin öljynjalostamo 11. elokuuta ja viimeisimpänä Lukoilin jalostamo Volgogradissa.
Näiden kolmen jalostamon yhteenlaskettu jalostuksen kokonaiskapasiteetti on 29,8 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 11 prosenttia koko Venäjän todellisesta öljynjalostusmäärästä.
Myös Slavjanskin ja Afipin öljynjalostamoihin on kohdistettu drone-iskuja.
