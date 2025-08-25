Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Novoshahtinskin öljynjalostamo liekeissä videolla. Kuvakaappaus / X.

Öljynjalostamo paloi useita päiviä Venäjällä, satelliittikuvat kertovat tuhosta

Ukraina teki lennokki-iskun jalostamoon viime viikolla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Rostovin alueella Etelä-Venäjällä sijaitseva Novoshahtinskin öljynjalostamo roihusi ilmiliekeissä useita päiviä Ukrainan tekemän iskun jälkeen.

Maanantaina laitoksen kerrottiin palavan viidettä päivää, mutta uusimmissa Dnipro Osint –kanavan julkaisemissa satelliittikuvissa aktiivisia tulipaloja ei enää näy, mikä viittaa siihen, että palo on joko sammutettu tai palanut loppuun.

Novoshahtinskin öljynjalostamon länsiosa on kuvien perusteilla raunioina, ja suurin osa öljysäiliöistä, jopa 16 on joko pahasti vaurioitunut tai täysin tuhoutunut tulipalossa.

Kyseessä on yksi alueen suurimmista öljytuotteiden toimittajista, jonka kapasiteetti on yli viisi miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Ukraina iski öljyjalostamoon yöllä 21. elokuuta, jolloin paikalliset raportoivat kuulleensa alueelta ainakin viisi räjähdystä.

Ukraina on iskenyt samaan laitokseen useita kertoja aiemminkin, muun muassa viime joulukuussa.

Novoshahtinsk on Ukrinformin mukaan ainakin seitsemäs öljynjalostamo, johon Ukraina on iskenyt tämän kuun aikana. Venäjän öljynjalostuskapasiteetista noin seitsemäsosa on tällä hetkellä poissa käytöstä.

LUE MYÖS:
Bensiinin myynti Venäjällä on alkanut siirtyä kortille

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)