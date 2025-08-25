Öljynjalostamo paloi useita päiviä Venäjällä, satelliittikuvat kertovat tuhosta

Rostovin alueella Etelä-Venäjällä sijaitseva Novoshahtinskin öljynjalostamo roihusi ilmiliekeissä useita päiviä Ukrainan tekemän iskun jälkeen.

Maanantaina laitoksen kerrottiin palavan viidettä päivää, mutta uusimmissa Dnipro Osint –kanavan julkaisemissa satelliittikuvissa aktiivisia tulipaloja ei enää näy, mikä viittaa siihen, että palo on joko sammutettu tai palanut loppuun.

Novoshahtinskin öljynjalostamon länsiosa on kuvien perusteilla raunioina, ja suurin osa öljysäiliöistä, jopa 16 on joko pahasti vaurioitunut tai täysin tuhoutunut tulipalossa.

Kyseessä on yksi alueen suurimmista öljytuotteiden toimittajista, jonka kapasiteetti on yli viisi miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Ukraina iski öljyjalostamoon yöllä 21. elokuuta, jolloin paikalliset raportoivat kuulleensa alueelta ainakin viisi räjähdystä.

Ukraina on iskenyt samaan laitokseen useita kertoja aiemminkin, muun muassa viime joulukuussa.

Novoshahtinsk on Ukrinformin mukaan ainakin seitsemäs öljynjalostamo, johon Ukraina on iskenyt tämän kuun aikana. Venäjän öljynjalostuskapasiteetista noin seitsemäsosa on tällä hetkellä poissa käytöstä.

New satellite images from Dnipro Osint show the western section of the Novoshakhtinsk oil refinery in ruins, with up to 16 storage tanks either heavily damaged or completely destroyed by fire. FIRMS data shows no active fires now, suggesting the blaze has either been extinguished… pic.twitter.com/NDysT2p5YZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2025