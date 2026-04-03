Venäläisiä kannustetaan vaihtamaan lankapuhelimeen

Venäläisiä ajetaan takaisin lankapuhelinten käyttäjiksi, kertoo Barents Observer.
Viimeisen vuoden aikana venäläisten pääsyä mobiililaajakaistaan on rajoitettu turvallisuussyistä merkittävästi. Pääkaupungissa Moskovassa GPS-yhteydet eivät toimineet maaliskuussa viikkoihin. Rajoitusten kohteena on ollut myös viestisovellus Telegram.
Nyt osittain valtio-omisteinen tietoliikenneyhtiö Rostelecom kannustaa ihmisiä ottamaan käyttöön lankapuhelimen. Yhtiön toimitusjohtajan Mihail Osejevskyn mukaan lankapuhelin on taattu viestintäväline.
– Suosittelen vahvasti kaikkia palaamaan lankapuhelinten käyttäjiksi. Jokaisessa kodissa tulisi olla sellainen, aivan kuten vaahtosammutin, Osejevsky linjaa Venäjän valtiolliselle tietotoimisto Tassille.
Osejevsky kertoo, että lankapuhelinten kysyntä on ollut viime aikoina nousussa.
– Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat tajunneet sen olevan erittäin luotettava ja laadukas viestintäväline, Osejevsky iloitsee.
Venäläiset eivät kuitenkaan ole vaihtamassa innokkaasti mobiilinettiä lankapuhelimeen. Venäläismedia Meduzan mukaan vain kaksi prosenttia venäläisistä harkitsee lankapuhelimen hankkimista, kun taas 83 prosenttia torjuu ajatuksen.
Kyselyn mukaan vain 12 prosentilla venäläisistä on kotonaan lankapuhelin ja vain kaksi prosenttia käyttää sitä säännöllisesti.
Toissa viikolla myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi naureskeli viestipalvelu X:ssä Venäjän internetrajoituksille. Zelenskyin mukaan Venäjän toimet ovat askel 100 vuotta taaksepäin
– He voisivat saman tien siirtyä paperipostiin, lennättimiin ja hevosiin. Sellainen sivilisaatio heillä on, Ukrainan presidentti totesi.
– Kenties [Vladimir] Putin pitäisi siitä. Ehkä se on hänelle tapa tuntea itsensä nuoreksi.