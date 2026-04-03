EU:n sotilaallinen varautuminen suututtaa Dmitri Medvedeviä – ”Pahempi kuin Nato”

EU:n panostukset sotilaalliseen varautumiseen ärsyttävät Venäjän entistä presidenttiä ja maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaa Dmitry Medvedeviä. Medvedev kirjoitti aiheesta perjantaina Telegram-kanavallaan.

Medvedevin mukaan kiistat Iranin sodasta ovat luoneet juopaa Yhdysvaltojen ja Euroopan välille.

– Euroopan poliittiset kahelit, etenkin Brysselissä, harkitsevat vakavasti täysimittaisen sotilaallisen komponentin luomista EU:n sisälle, Medvedev kirjoittaa.

Tällaista Venäjä ei voi Medvedevin mukaan hyväksyä. Ex-presidentti väittää Venäjän suvainneen tähän asti EU:n laajentumisen sen lähialueille, ja olleen avoin jopa Ukrainan EU-jäsenyydelle.

Nyt asian on kuitenkin Medvedevistä muututtava, sillä EU ei ole enää pelkkä talousliitto.

– Siitä voi hyvin nopeasti muotoutua täysimittainen sotilasliitto, joka olisi erittäin vihamielinen Venäjää kohtaan. Monin tavoin pahempi kuin Nato, Medvedev linjaa.

Medvedev ei säästele sanojaan EU:sta, jota hän kutsuu ”inhottavaksi raivotautisten eurooppalaisten loisten joukoksi”. Unionin johtajien tavoitteena on hänestä kerätä rahaa ja poliittista pääomaa lietsomalla ”russofobista hysteriaa”.

Medvedevillä on tilanteeseen myös ratkaisu.

– On aika haudata suvaitsevainen asenteemme niitä naapureitamme kohtaan, jotka liittyvät sotilaallis-poliittiseen Euroopan unioniin, Medvedev vaatii.

– Mukaan lukien maa 404:ää.

”Maa 404” on venäläistä nettislangia, jolla tarkoitetaan Ukrainaa. Numero viittaa virhekoodiin 404, jota käytetään tietotekniikassa ilmaisemaan, että haettua asiaa ei ole olemassa.

Ex-presidentti vihjaa, että myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on hänen ajatustensa tukena. Hän viittaa keskiviikkona pidettyyn tapaamiseen, jossa Putin varoitti Armenian presidenttiä Nikol Pashinyania lähentymästä liikaa EU:ta.

– Presidenttimme teki hiljattain hienovaraisesti näin vihjatessaan eräälle toveri Vovajevitšille (Pashinyanille), että jäsenyydet Euraasian talousliitossa ja Euroopan unionissa ovat yhteensopimattomia, Medvedev päättää.