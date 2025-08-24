Videot näyttävät suuren jalostamopalon Laukaansuulla

Meduza kertoo Ukrainan tehneen 24. elokuuta aamukymmeneltä lennokki-iskun Inkerinmaan Laukaansuulla (ven. Ust-Luga) sijaitsevaan Novatekin kaasunjalostamoon, joka on Euroopan suurimpia. Laukaansuu sijaitsee Suomenlahden rannalla Jaaman lähellä 20 kilometriä Viron Narvasta itään.
Leningradin alueen kuvernöörin Aleksei Drozdenko antoi venäläisen vakioselityksen, jonka mukaan 10 ukrainalaista lennokkia ammuttiin alas, mutta niiden ”putoavat kappaleet” aiheuttivat tulipalon Novatekin jalostamossa. Hän korosti, ettei ihmisvahinkoja ollut eikä polttoainesäiliöihin osunut.
Räjähdyksestä julkaistussa videoaineistossa näkyy osumia olleen useampia kuin yksi, eikä venäläisillä näytä olleen käsiaseita raskaampaa ilmatorjuntaa.
Isku on vaikuttanut lentoliikenteeseen. Pietarin Pulkovon lentokentällä yli 60 lentoa on myöhässä.
This video on social media is reportedly of the second Ukrainian strike on the key Russian gas and oil export port of Ust Luga on the Baltic. https://t.co/948Ma4zBEz pic.twitter.com/ctnyE2tQWM
— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 24, 2025
The attack caused serious damage to one of the key infrastructure facilities of the Russian energy sector — the Gazprom Ust-Luga gas processing complex, which is part of the large-scale Baltic gas chemical cluster.
The main damage was inflicted on the cryogenic deep processing… pic.twitter.com/jmgh8U5Buq
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 24, 2025
Massive ukrainian drone strikes hit multiple strategic targets. Fires broke out at Novatek’s terminal in Ust-Luga port, powerful explosions shook the Syzran oil refinery, and a transformer was damaged at Kursk nuclear power plant after a drone detonation. Additional blasts were… pic.twitter.com/QxjEQEPrPW
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 24, 2025