Videot näyttävät suuren jalostamopalon Laukaansuulla

Meduza kertoo Ukrainan tehneen 24. elokuuta aamukymmeneltä lennokki-iskun Inkerinmaan Laukaansuulla (ven. Ust-Luga) sijaitsevaan Novatekin kaasunjalostamoon, joka on Euroopan suurimpia. Laukaansuu sijaitsee Suomenlahden rannalla Jaaman lähellä 20 kilometriä Viron Narvasta itään.

Leningradin alueen kuvernöörin Aleksei Drozdenko antoi venäläisen vakioselityksen, jonka mukaan 10 ukrainalaista lennokkia ammuttiin alas, mutta niiden ”putoavat kappaleet” aiheuttivat tulipalon Novatekin jalostamossa. Hän korosti, ettei ihmisvahinkoja ollut eikä polttoainesäiliöihin osunut.

Räjähdyksestä julkaistussa videoaineistossa näkyy osumia olleen useampia kuin yksi, eikä venäläisillä näytä olleen käsiaseita raskaampaa ilmatorjuntaa.

Isku on vaikuttanut lentoliikenteeseen. Pietarin Pulkovon lentokentällä yli 60 lentoa on myöhässä.

