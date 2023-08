HS: Rakennusalan ahdinko pahenee, satoja asuntoja myymättä

Asuntorakentaminen on Suomessa poikkeuksellisen syvässä kuopassa, arvioivat analyytikot Helsingin Sanomille.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen toteaa, että viimeisten neljän vuoden aikana on rakennettu paljon, joten pudotus on siksi suurempi. Kysyntää ei uudiskohteille tällä hetkellä juuri ole, mihin vaikuttaa myös sijainti sekä millaisesta asunnosta on kyse.

Lehto ja SRV tekivät tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä tappiota, YIT pysyi plussan puolella. YIT:llä on 700 myymätöntä asuntoa, joista 600 sijaitsee Suomessa.

– YIT:n tilanne on edelleen haastava, sanoo OP:n osakeanalyytikko Juho Saarinen HS:lle.

– Valmiita myymättömiä asuntoja on edelleen todella paljon ja yhtiön velkaantuneisuus on erittäin korkealla tasolla, hän jatkaa.

Asuntomarkkinoiden piristymisestä riippuu nyt paljon. Ilman sitä YIT voi Saarisen mukaan joutua myymään omaisuuseriään, kuten esimerkiksi osuuden kauppakeskus Triplasta.

SRV:tä kannattelee toimitila-, kuten muun muassa sairaalarakentaminen, vaikka yhtiö myi alkuvuoden aikana vain kolme asuntoa.

Lehtoa Inderesin analyytikko Olli Koponen kutsuu ”kriisiyhtiöksi”. Yhtiö ei ole aloittanut vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhdenkään uuden asunnon rakentamista. Myymättömiä asuntoja Lehdolla sen sijaan ei ole erityisen paljon.

Lehdon toimitusjohtaja Juuso Hietanen myönsi rahoitusvaikeudet Talouselämälle tällä viikolla, mutta sanoi, että tilanne on nyt vakaampi kuin edellisellä kvartaalilla. On mahdollista, että osia yhtiöstä esimerkiksi myydään tai uutta rahoitusta hankitaan muuta kautta.

Koposen mukaan uudiskohteita ostavat yksityishenkilöt eivät hyödy tämänhetkisestä ylitarjonnasta siten, että hinnat laskisivat. Ostajille on luvattu porkkanoiksi muun muassa ilmaisia vastikekuukausia.

– Kyllähän pakkomyyntejä tulee, mutta myydään institutionaalisille sijoittajille, Koponen arvioi HS:lle.

Pakkomyynnit näkynevät yhtiöiden tappioina. Rakennusalan vaikeudet voivat myös vaikuttaa siten, että remontit halpenevat kilpailun kiristyessä. Tämä voi heijastua esimerkiksi taloyhtiöiden remontteihin sekä kesämökkejään ja omakotitalojaan remontoiviin.