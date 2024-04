HS: Kauppoihin etsitään työntekijöitä ulkomailta

Työvoimapula on Lapissa jo niin vakava, että pohjoissuomalainen osuuskauppa Arina on joutunut turvautumaan ulkomaiseen työvoimaan. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

– Kaupan alan työpaikka on saattanut olla seitsemänkin kertaa auki, mutta yhtään hakemusta ei ole saatu, Arinan henkilöstöjohtaja Minna Salonen kuvailee tilannetta.

Yhtälö on ollut Salosen mukaan hankala, koska työikäinen väestö on monella Lapin pienellä paikkakunnalla käynyt todella vähiin. Yhteistyötä on tehty myös paikallisten TE-keskusten ja oppilaitosten kanssa.

– Kaikki mahdolliset kivet ja kannot on käännetty, mutta se ei ole tuottanut tulosta, Salonen toteaa HS:lle.

Hänen mukaansa osuuskaupan asemaa työnantajana vaikeuttaa se, ettei sillä ole välttämättä aina tarjota kokoaikatyötä. Työajat ovat myös vuorotyötä.

Osuuskaupan työvoimatilanteeseen on tulossa helpotusta lähiviikkoina, kun Filippiineiltä rekrytoidut 14 työntekijää aloittavat seitsemällä Lapin paikkakunnalla. Rekrytointiprosessi on toteutettu henkilöstövuokrausyritys Baronan kanssa, ja työntekijät ovat aluksi työsuhteessa Baronaan.

HS:n mukaan osuuskauppa Arinan tavoitteena on saada Filippiineiltä tulleet työntekijät kotoutumaan Lappiin mahdollisimman hyvin ja saada heistä pitkäaikaisia työntekijöitä.