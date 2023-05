HS: Johtajan virkaan haki Helsingissä vain kaksi, erikoinen arvio syystä

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen toimialajohtajaksi hakee vain kaksi henkilöä, kertoo Helsingin Sanomat, joka selvitti asian tietopyynnöllä. Toinen hakijoista on nykyinen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Toimialajohtajan paikka on yksi Helsingin korkeimmista viroista, jonka yläpuolella organisaatiossa ovat vain kansliapäällikkö ja poliittinen johto, joten vähäinen kiinnostus tällaiseen pestiin maan pääkaupungissa on varsin poikkeuksellista.

Helsingin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna arvioi HS:lle, että asialle voi olla monta syytä.

– Esimerkiksi sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla on juuri äskettäin täytetty useita samankaltaisia virkoja. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että nykyinen toimialajohtaja Juha Jolkkonen on hakenut virkaa. Hän on nähdäkseni hoitanut tehtäväänsä erinomaisen hyvin, Sarvilinna sanoo.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan kuukausipalkka on tällä hetkellä 14 600 euroa. Haku päättyi maanantaina.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi Helsingin kaupungille haki 32 henkilöä. Haastattelut toimialajohtajien valitsemiseksi käynnistyvät HS:n mukaan kesäkuussa.