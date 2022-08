Hoitajilta uusi lakkovaroitus – ”vastuu on päättäjillä”

Hoitoalan ammattijärjestöt Tehy ja SuPer ovat antaneet lakkovaroituksen neljän vuorokauden mittaisesta lakosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Turun yliopistollisen keskussairaalan toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelujen (Totek) teho-osastolla.

Lakko alkaa tiistaina 6.9.2022 klo 00.01 ja päättyy perjantaina 9.9.2022 klo 23.59.

Tehy ja SuPer julistavat samalla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka astuvat voimaan heti ja jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka.

– Sote-sektori on säästetty henkihieveriin, kun olisi pitänyt varautua globaaliin hoitajapulaan ja huoltovarmuuteen kriisioloissa. On päivänselvää, että hoitajapulan nopein ja tehokkain lääke on raha.

– Vastuu on päättäjillä, joiden on osoitettava lisärahoitusta sote-kriisin ratkaisuun budjettiriihessä, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanovat tiedotteessa.