”Historiallista” – Ukrainan meridrone pudotti Venäjän kopterin

Ukrainan sotilastiedustelu GUR kertoo pudottaneensa venäläisen helikopterin Magura V5 -meridroonilla vuoden viimeisenä päivänä. Tapaus on historiallinen, koska helikopteria ei ole koskaan aiemmin tuhottu meridroonin avulla.

– Nyt tehdään historiaa. Helikopteri on pudotettu Magura V5- meridroonista laukaistuilla ohjuksilla. Tämä on varmastikin historiallista merisodankäynnissä, sanoo merisodankäynnin asiantuntija H.I. Sutton X- Viestipalvelussa.

Hän on jakanut julkaisunsa yhteydessä videon, jossa näkyy, kuinka meridrooni ampuu alas venäläisen helikopterin. Drooneista ammutaan ilmatorjuntaohjuksia, joista yksi pudottaa helikopterin mereen. Tiettävästi droonien ampumat ohjukset vaurioittivat myös toista venäläistä helikopteria.Videon aitoutta ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa.

Sutton on jo aiemmin kertonut pitävänsä Ukrainan asevoimien ilmatorjuntaohjuksilla varustettua meridronea merkittävänä kykynä, ja kertonut uskovansa, että se laittaa merisodankäyntiä uusiksi.

Magura V5-meridrooni on osoittautunut Ukrainan tehokkaimmaksi meriaseeksi. Se pystyy kuljettamaan yli 800 kilogramman räjähdelastin jopa tuhannen kilometrin päähän.