Hersonin tärkeimmän sillan väitetään sortuneen kokonaan

Kesän aikana Ukraina on useaan otteeseen pommittanut Dnepr-joen yli kulkevaa Antonivkan siltaa HIMARS-raketeillaan, kuten Verkkouutiset on kertonut useaan otteeseen (kuten tässä, tässä, tässä ja tässä).

Antonivka on ollut autoille ja jalankulkijoille ainoa keino päästä Hersonin kaupunkiin Dneprin eteläpuolelta. Venäläismiehittäjä teki välillä omalaatuisen lauttajärjestelynsäkin joen ylittämiseen, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Venäläiset ovat paikkailleet siltaa aina välillä, jolloin ukrainalaiset ovat iskeneet uudelleen pitääkseen sillan käyttökelvottomana.

Nyt ukrainalaislähteet kertovat, että Antonivkan silta on sortunut kokonaan. Aamulla 22. elokuuta siltaan iskeytyi 8-10 rakettia. Ukrainan asevoimien eteläinen sotatoimialue (OK Pivden) on vahvistanut iskeneensä siltaa vastaan.

Ensitietojen mukaan sillalla oli yhdeksän venäläisten ammuslastissa ollutta KAMAZ-kuorma-autoa, jotka räjähtivät romauttaen koko sillan Dnepriin. Paikallisten mukaan sillan kappaleita lensi Antonivkan kylään asti.

Venäläisten mukaan räjähdys sillalla johtui ainoastaan ilmatorjunnan toiminnasta, ja että sen ilmatorjunta toimi ainakin kymmenen kertaa muutaman minuutin aikana.

Locals from occupied #Kherson city report that the automotive Antonisvkiy bridge across the Dnipro river is no more. Today, #Ukraine AF struck the bridge again right at the moment when 9 Russian trucks full of ammo were crossing it. Ammo explosions facilitated its destruction. pic.twitter.com/X3NyptDHmt

