Ukrainan raketti-isku ja Venäjän ilmapuolustuksen tulitus tallentuivat rajulle videolle

Twitterissä leviää video, jossa Ukrainan ohjukset ohittavat Venäjän ilmapuolustuksen ja osuvat Antonovskiyn siltaan Hersonin alueella.

Antonovskiyn silta on toinen Hersonin alueella Dnepr-jokea ylittävistä silloista, ja sen merkitys hyökkääjän joukkojen huollolle on erittäin suuri.

Alueella olleiden venäläisjoukkojen kerrotaan olevan ongelmissa siltoihin kohdistuneiden iskujen vuoksi. Hyökkääjän komentajien kerrotaan siirtyneen joen itärannalle huoltovaikeuksien ja saarroksiin jäämisen riskin vuoksi. Joen länsipuolelle jääneiden joukkojen on vaikea siirtyä joen yli, mikäli siltojen tuhoaminen onnistuu.

Ukraina on iskenyt Dnepr-joen yli kulkeviin siltoihin jo aikaisemmin onnistuneesti. Alueen harvalukuisiin siltoihin kohdistuvat iskut pakottavat hyökkääjän käyttämään lauttoja ja ponttonisiltoja joukkojen huoltamiseen ja siirtämiseen. Niiden kapasiteetti on huomattavasti kiinteitä siltoja pienempi.

Videon aitoutta ei ole pystytty varmistamaan.

Pretty amazing video (unconfirmed) purportedly of Ukrainian rockets hitting the Antonovskiy Bridge in Kherson overnight, and Russian air defenses trying to counter. (source: https://t.co/aGnuYNiodK) pic.twitter.com/y2u38BD647

