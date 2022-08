Raketit iskeytyvät videolla taas tärkeälle sillalle Hersonissa – miehittäjän huoltoreittejä katkotaan

Ukrainan kerrotaan iskeneen viime yönä jälleen Antonovskiyn sillalle Hersonin alueella. Se on toinen Dnepr-jokea ylittävistä silloista. Ne ovat elintärkeitä huoltoreittejä kaupunkia miehittäville venäläisjoukoille. Ukraina on tulittanut siltoja viime päivinä. Viime yön raketti-iskujen kerrotaan näkyvän ja kuuluvan alta löytyvällä videolla.

– Ukrainalaiset tekivät viime yönä juuri sen, mitä saattoi odottaa sen jälkeen kun Venäjä kiirehti lisää joukkoja Hersoniin. He iskivät jälleen niille harvoille silloille, joita tarvitaan näiden joukkojen huoltamiseen, St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien arvioi Twitterissä.

Mikäli sillat tuhotaan täysin käyttökelvottomiksi, tulee Dneprin länsirannan joukkojen huoltamisesta professorin mukaan käytännössä mahdotonta.

Radio Free Europen hankkimien satelliittikuvien perusteella Venäjä on reagoinut siltoihin kohdistuneisiin iskuihin käyttämällä huoltokuljetuksiin lauttaa. Sen kapasiteetti on kuitenkin rajallinen. Britannian tiedustelu kertoi heinäkuun lopulla venäläisten pystyttäneen Dneprin yli myös kaksi ponttonisiltaa.

Ukrainalaisten on kerrottu vapauttaneen viime aikoina useita kyliä ja pikkukaupunkeja Hersonissa. Alueella odotetaan merkittävää Ukrainan vastahyökkäystä ja yritystä vallata Hersonin kaupunki takaisin sitä sodan alusta alkaen miehittäneiltä venäläisiltä. Kyseessä olisi onnistuessaan merkittävä käänne sodassa ja osoitus Ukrainan kyvystä vallata takaisin miehitettyjä alueita.

Venäläismiehittäjien on kerrottu valmistelevan Hersonissa ”kansanäänestystä”, jolla alue pyrittäisiin erottamaan virallisesti Ukrainasta. Joidenkin arvioiden mukaan äänestystä on kaavailtu loppuvuoteen.

Here is a report on one of the attacks. If those bridges are rendered completely impassable it’s hard to see how the Russians supply large numbers of heavy forces on the West Bank of the Dnipr. https://t.co/tDxxdmTiHn

