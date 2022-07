Ukrainan joukot yrittivät tuhota tärkeän sillan Hersonissa

Hersonissa Ukrainan joukot ovat iskeneet Dnepr-joen ylittävälle Antonovskiyn sillalle, kertoo Britannian puolustusministeriö.

– On erittäin todennäköistä, että silta pysyy käyttökelpoisena, mutta se on Venäjän joukkojen keskeinen haavoittuvuus, puolustusministeriö toteaa Twitterissä.

Antonovskiyn silta on yksi kahdesta Dneprin ylittävästä sillasta, joiden kautta Venäjä voi huoltaa tai vetää joukkojaan joen länsipuolella valtaamalleen alueelle.

Tällä alueella sijaitsee Hersonin kaupunki, joka on poliittisesti ja symbolisesti tärkeä Venäjälle. Dneprin alajuoksu muodostaa luonnollisen esteen, ja se on tyypillisesti noin 1 000 metriä leveä.

– Dneprin ylityspaikkojen hallinnasta tulee todennäköisesti avaintekijä alueen taistelujen lopputuloksessa, Britannian puolustusministeriö toteaa.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 20, 2022