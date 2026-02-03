Heidät valittiin johtamaan eduskuntaryhmiä

Eduskunta on palannut istuntotauolta, ja eduskuntaryhmät ovat valinneet uudet puheenjohtajistonsa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Jukka Kopra. Varapuheenjohtajina jatkavat Pia Kauma, Sinuhe Wallinheimo ja Ville Kaunisto.

Perussuomalaisten ryhmässä puheenjohtajana jatkaa Jani Mäkelä ja varapuheenjohtajina Jenna Simula ja Miko Bergbom.

SDP:n ryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Piritta Rantanen ja Seppo Eskelinen.

Keskustan eduskuntaryhmä ei tehnyt muutoksia puheenjohtajistoon. Puheenjohtajana jatkaa Antti Kurvinen ja varapuheenjohtajina Eeva Kalli ja Eerikki Viljanen.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana on yhä Oras Tynkkynen. Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu jatkavat varapuheenjohtajina.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana jatkaa Aino-Kaisa Pekonen ja varapuheenjohtajina Timo Furuholm ja Pia Lohikoski.

RKP:n eduskuntaryhmä valitsi kansanedustaja Otto Anderssonin jatkamaan puheenjohtajana. Ryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Mats Löfström ja Anders Norrback.

Kristillisdemokraattien ryhmäjohtajana jatkaa Peter Östman ja varapuheenjohtajina Päivi Räsänen ja Sari Tanus.

