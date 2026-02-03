Kokoomuksen Jukka Kopra: Suomi pitää saada kasvun uralle

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut Jukka Kopran jatkamaan puheenjohtajana.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmää yhdistää vahva tahtotila saada Suomi takaisin kestävän kasvun uralle. Meitä kannattelee yhteinen näkemys siitä, että vain vastuullisella talouspolitiikalla, yrittäjyyttä tukemalla ja työntekoa kannustamalla voimme turvata hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. Me tiedämme, että teemme oikein Suomelle ja sen tuleville sukupolville, Kopra sanoo

Kopra on lappeenrantalainen neljännen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

– Kiitän eduskuntaryhmää suuresta luottamuksesta. On kunnia jatkaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana tässä ajassa. Meillä on poikkeuksellisen osaava ja sitoutunut ryhmä, jossa vallitsee erinomainen yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen henki. Se on suuri vahvuus, kun teemme vaativia päätöksiä Suomen tulevaisuuden eteen, Kopra toteaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustajat Pia Kauma, Sinuhe Wallinheimo ja Ville Kaunisto.

Eduskuntaryhmä ehdottaa eduskunnan varapuhemieheksi pitkään kansanedustajana toiminutta Paula Risikkoa. Risikko on toiminut pitkään myös ministerinä.

Työvaliokuntaan eduskuntaryhmä valitsi kansanedustajat Ville Valkosen, Mia Laihon ja Henrik Vuornoksen.