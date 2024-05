He ovat Ukrainan ”Top Gun”-pilotit: F-16-hävittäjät saapuvat jo kesällä

Nato on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon (jutun alla), joka näyttää ukrainalaisten ”Top Gun” -lentäjien harjoittelevan F-16-hävittäjillä.

Tiettyjen Nato-maiden muodostama koalitio on sopinut lahjoittavansa F-16-hävittäjiä Ukrainan ilmavoimille. Osana sopimusta muun muassa tanskalaiset kouluttajat kouluttavat ukrainalaisia lentäjiä, teknikoita ja maamiehistöä Tanskassa lentämään ja huoltamaan F-16-koneita.

– Tällä hävittäjällä (F-16) on tosiaan todella mukava lentää. En tarkoita sitä, että aikaisemmin lentämäni Mig olisi tylsä. Mutta F-16 on ehdottomasti ketterämpi, sanoo Moonfish-kutsumanimellä esiintyvä ukrainalainen F-16-lentäjä.

Hänen mukaansa F-16 reagoi hyvin ohjaukseen.

– Heti kun päätät tehdä jotain, se jo kääntyy.

Moonfish kertoo olevansa ylpeä itsensä ja muiden ukrainalaislentäjien puolesta saadessaan koulutuksen F-16-hävittäjiin.

Tanskan Ukrainan-suurlähettiläs Ole Egberg Mikkelsen lupasi viime kuussa, että Ukraina saa Tanskalta sen lupaamat F-16-hävittäjät kesällä.

Myös Belgia, Alankomaat ja Norja antavat Ukrainalle F-16-hävitäjiä auttaakseen Ukrainaa puolustamaan ilmatilaansa ja maaperäänsä hyökkäyssotaa käyvän Venäjän aggressiolta.

– Näitä koneita on päivitetty monta kertaa, ja se on erittäin moderni hävittäjä, kertoo Tanskan ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Jan Dam.

– Se on kilpailukykyinen parhaiden länsimaisten hävittäjien kanssa. Olen varma, että Ukrainan ilmavoimat hyötyy tästä.

Moonfish kertoo ukrainalaislentäjien korkean motivaation kumpuavan siitä, että he pääsevät pian kotiin taistelemaan hyökkääjää vastaan uusilla hävittäjillä.

Kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin (kok.) mukaan F-16 hävittäjät olisivat tärkeitä Ukrainalle.

– F-16-hävittäjät olisivat Ukrainalle tärkeitä sikäli, että Venäjän tämän vuoden puolella saavuttamat menestykset ovat liittyneet Venäjän ilmavoimiin ja heidän liitopommeihinsa. F-16-hävittäjillä Ukraina pystyisi vaikeuttamaan liitopommien käyttöä, Toveri sanoi hiljattain MTV Uutisille.

🇺🇦 Ukrainian top guns train with NATO F-16 fighter jets

A coalition of NATO Allies has agreed to donate their F-16s to the Ukrainian Air Force, and as part of the deal, Danish instructors are training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the F-16 pic.twitter.com/k5XTMupVGR

— NATO (@NATO) April 30, 2024