Pekka Toveri MTV:lle: F-16-hävittäjät olisivat Ukrainalle tärkeitä

Kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok.) kertoo MTV Uutisille pitävänsä tärkeänä, että Ukraina saisi F-16-hävittäjiä.

– F-16-hävittäjät olisivat Ukrainalle tärkeitä sikäli, että Venäjän tämän vuoden puolella saavuttamat menestykset ovat liittyneet Venäjän ilmavoimiin ja heidän liitopommeihinsa. F-16-hävittäjillä Ukraina pystyisi vaikeuttamaan liitopommien käyttöä, Toveri sanoo haastattelussa.

Toverin mukaan Yhdysvalloissa hyväksytty Ukrainan apupaketti on erittäin tärkeä. Hän arvioi, että materiaali saadaan lähetettyä nopeasti Ukrainalle.

Hänen mukaansa paketti on merkittävä sekä rahallisesti että psykologisesti.

– Paketti on merkittävän kokoinen rahallisesti, mutta sillä on myös psykologinen merkitys. Se viestii, että Ukrainalle, että se ei ole yksin ja Venäjälle, että vaikka he ovat pyrkineet hajauttamaan lännen tukea informaatiokampanjan myötä, he eivät ole siinä onnistuneet, Toveri sanoo MTV Uutisille.

Ukrainalla on Toverin mukaan erityisesti pulaa tykistötarvikkeista, ohjuksista, panssaritorjuntaohjuksista, elektronisen sodankäynnin välineistä ja lennokkien torjuntaan sopivasta materiaalista.

Hänen mukaansa juuri nyt on tärkeintä, että Ukraina kykenee pysäyttämään Venäjän mahdollisen suurhyökkäyksen. Vastahyökkäystä Ukraina tuskin kykenee Toverin mukaan toteuttamaan.

Toveri arvioi, että myös Venäjällä on haasteita sotamateriaalin riittävyydessä.

– Liian pitkä sota syö myös Venäjää, eikä heillä ole kykyä käydä tällaisella volyymilla tätä sotaa. Heilläkin on haasteita tämän sodan kanssa, Toveri sanoo.