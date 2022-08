Ukrainan ja Valko-Venäjän rajan lähellä sijaitsevan pienen Dniprovsken kylän asukkaat tuntevat itsensä naapureidensa pettämiksi, uutisoi CNN.

Venäjän liittolainen Valko-Venäjä sallii edelleen Moskovan tehdä ohjus- ja rakettihyökkäyksiä Ukrainaa vastaan alueeltaan.

– Odotimme sellaista hyökkäystä (Vladimir) Putinilta… mutta emme odottaneet tätä valkovenäläisiltä, 40-vuotias Svitlana Slyvka sanoo CNN:lle.

– Tämä on petos. Olemme sukulaisia, olemme naapureita. … Se on puukotus selkään, jota kukaan ei odottanut. He ovat pahempia kuin Venäjä, hän jatkaa.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on edelleen yksi Putinin lähimmistä liittolaisista ja hänellä on ollut merkittävä rooli hyökkäyksessä Ukrainaan. Hän salli venäläisten joukkojen ylittää Valko-Venäjän rajan Ukrainaan konfliktin alkaessa.

Ukrainalainen rajavartija Andrii Kazatski sanoo, että paikalliset asukkaat kuulevat Valko-Venäjältä tulevat ohjukset.

– (He) kuulevat paitsi kuinka ohjukset laukaistaan, myös kuinka ne lentävät yli.