He kokoontuvat ensi viikolla Helsinkiin – ”merkittävin Valko-Venäjän opposition yhteiskokous koskaan”

Helsinkiin on odotettavissa ensi viikolla Valko-Venäjän merkittäviä oppositiopoliitikkoja. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja sen Suomen valtuuskunta järjestävät 11.–12. tammikuuta Helsingissä seminaarin, jossa keskustellaan Valko-Venäjän tulevaisuudesta maan oppositiovoimien kanssa.

Helsinki Dialogue – A democratic future for Belarus -seminaariin on kutsuttu kaikki merkittävät Valko-Venäjän demokraattisen opposition edustajat Svjatlana Tsihanouskajan johdolla sekä eurooppalaisia poliitikkoja, alan asiantuntijoita ja suurlähettiläitä. Seminaarin avaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Tästä on tulossa merkittävin Valko-Venäjän opposition yhteiskokous koskaan. Valko-Venäjällä on tulossa helmikuussa parlamenttivaalit, jotka ovat kaikkea muuta kuin demokraattiset, kun tärkeimmät oppositiopoliitikot ovat joko vankilassa tai maanpaossa. Siksi on tärkeää, että emme vain me suomalaiset vaan kaikki Euroopan neuvoston jäsenet tuemme Valko-Venäjän demokraattista oppositiota, kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) sanoo eduskunnan tiedotteessa.

Kiljunen on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja parlamentaarisen yleiskokouksen Valko-Venäjä-raportoija. Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista.