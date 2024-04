Harvinainen havainto rintamalla – Venäjän Su-57-häivekone ampui ohjuksia

Venäjän Su-57-häivekoneen kerrotaan ampuneen ohjuksia, kirjoittaa FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee viestipalvelu X:ssä.

Leen viestin yhteydessä on Ukrainska Pravdan uutinen, jonka mukaan venäläinen Su-57-häivekone ampui 25. huhtikuuta Kh-59 tai Kh-69 -ohjuksen Kryvyi Rihiin.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä pyrkii epätoivoisesti piilottelemaan häivehävittäjäänsä Ukrainan ilmatorjunnalta.

– Venäläiset ovat jo käyttäneet Su-57-hävittäjiä, mutta he pyrkivät pitämään ne turvallisella etäisyydellä, koska he tietävät, että ne voisivat joutua ilmatorjuntamme kohteiksi. Se on heille ainutlaatuinen ja kallis lelu, Illia Yevlash Ukrainan ilmavoimista sanoo.

Verkkouutiset uutisoi Su-57-häivekoneiden käytöstä tammikuussa. Tulloin koneiden kerrottiin laukaisevan ohjuksia Ukrainaan vain sen ilmapuolustuksen ulottumattomissa, eikä häiveominaisuuksia vaikutettu hyödynnettävän. Näin ollen koneen vaikutus sodankäyntiin on tähän mennessä ollut sama kuin muillakin hävittäjillä sillä erolla, että häivekoneen valmistaminen maksaa reippaasti enemmän. Lisäksi kone vaatii oman logistiikkansa ja sen ylläpito on monimutkaista, mikä vie aikaa.