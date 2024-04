Hämmentävä epäonnistuminen: Iranin ohjuksista puolet ei päässyt perille asti

Israel torjui kumppanimaiden tuella viikonloppuna yli 300 Iranin laukaisemaa räjähdelennokkia ja ohjusta.

Suurin osa niistä tuhottiin ennen niiden saapumista Israelin ilmatilaan noin 1 800 kilometrin päässä laukaisupaikoista. Israelin asevoimien (IDF) mukaan 99 prosenttia kohteista tuhottiin.

Iran lähetti 170 lennokkia, yli 30 risteilyohjusta ja 120 ballistista ohjusta. Torjuntatehtävään osallistuivat myös Yhdysvallat, Britannia ja Ranska. Vauriot Israelissa jäivät lopulta vähäisiksi.

Iranin toimet olivat kosto huhtikuun alussa tehdystä Israelin ilmaiskusta Syyrian pääkaupunki Damaskoksessa, jossa sai surmansa useita korkea-arvoisia vallankumouskaartin upseereita.

Asiantuntijoiden mukaan vauriot saattoivat olla lopulta suurempia Iranissa ohjusten teknisten häiriöiden ja osien putoamisen seurauksena. Keskimatkan ballistisen ohjuksen ensimmäinen vaihe putosi Sirazin kaupungin lähellä sijaitsevaan kouluun. Muiden ohjusten osia syöksyi asutuskeskusten päälle.

Kolme Yhdysvaltain hallintolähdettä sanovat Wall Street Journal -lehdelle, että arviolta 50 prosenttia Iranin ballistisista ohjuksista kärsi teknisistä ongelmista. Niiden laukaisu epäonnistui tai ne syöksyivät maahan ennen kohdettaan.

– Tämä paljastaa totuuden Iranin paljon hehkutetusta ballististen ohjusten kyvykkyydestä, eräs hallintolähde sanoo.

#BREAKING: More destruction has occured in #Iran rather #Israel as a result of the ballistic missile strike of the #IRGC last night. First stage of a medium-range ballistic missile crashed at a school in Kuhmaresorhijski near #Shiraz last night. The #IRGCASF recklessly launched… pic.twitter.com/tDPm6UjMBN

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 14, 2024