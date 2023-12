Hamasin taistelijat ryöstävät ruokapaketteja väkivaltaisesti siviileiltä

Israelin asevoimat (IDF) on julkaissut lennokin kuvaaman ilmatiedusteluvideon, jonka perusteella äärijärjestö Hamasin taistelijat ovat varastaneet ruokaa ja humanitaarisia avustuspaketteja Gazan pohjoisosissa. Taistelijat ovat myös pahoinpidelleet paikallisia asukkaita.

IDF:n mukaan video on kuvattu Shejaiyassa, jossa on käyty viimeisen viikon aikana rajuja taisteluita. Kymmenen Israelin sotilasta kaatui kuluvalla viikolla Hamasin väijytyksessä. Shejaiyaa pidetään äärijärjestön vahvimpana linnakkeena Gazan kaistaleen pohjoisosassa.

Israelin asevoimien mukaan tuore kuvamateriaali osoittaa terroristijärjestön häikäilemättömän toiminnan ja piittaamattomuuden siviileitä kohtaan.

Hamasin taistelijat lastaavat videolla varastetut tarvikkeet ajoneuvoihinsa, hyökkäävät asukkaiden kimppuun ja jatkavat matkaansa äärijärjestön piilopaikkaan.

CNN julkaisi aiemmin Gazasta kaapattuja puheluita, joissa paikalliset syyttävät Hamasia siviileille koituneesta kärsimyksestä. Eräs nainen toteaa Hamasin käyvän taisteluita vain poliittisista syistä ja sanoo, että sotaa vastustavat henkilöt leimataan helposti pettureiksi.

Toinen asukas sanoo Hamasin hyötyneen taloudellisesti kaikista vuoden 2008 jälkeen käydyistä konflikteista.

Hamas members beat civilians and steal the humanitarian aid they received from international organizations—facilitated by Israel.

Hamas puts its terrorist goals over Gazans' needs. pic.twitter.com/lFuaWU0bdx

— Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023