Ukrainan kerrotaan iskeneen jalostamoon 1500 kilometrin päässä

Ukrainan valtion turvallisuuspalvelun SBU:n operoima pitkän matkan lennokki hyökkäsi öljynjalostamoon, Gazprom Neftekhim Salavatiin, Venäjän Baškirian tasavallassa sunnuntaina, SBU:n lähde kertoi The Kyiv Independentille.

Lähteen mukaan Ukraina hyökkäsi ensimmäistä kertaa täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen Baškiriassa sijaitsevaan laitokseen noin 1 500 kilometrin päässä Venäjän ja Ukrainan rajasta.

Huhtikuussa Ukraina iski tuotantolaitoksiin Venäjän Tatarstanin tasavallassa 1 300 kilometrin päässä valtion rajasta.

Gazprom Naftokhim Salavat on yksi Venäjän suurimmista öljynjalostus- ja petrokemian tuotantokomplekseista. Se on erikoistunut bensiinin, dieselpolttoaineen ja muiden öljytuotteiden tuotantoon.

Lennokkihyökkäys vaurioitti jalostamon öljyn katalyyttistä krakkausyksikköä.

– SBU osoitti jälleen kerran, että sillä on tehokkaita teknisiä ratkaisuja, jotka auttavat tekemään tuskallisia iskuja viholliselle, lähde sanoi.

– Se tarkoittaa, että Venäjän armeijalle toimivat jalostamot ja öljyvarastot eivät voi tuntea oloansa turvalliseksi edes syvällä sisämaassa.

SBU osui aiemmin samana päivänä kahteen öljyvarastoon Venäjällä Krasnodarin alueella.

Ukrinform puolestaan kertoo iskusta Kalugassa sijaitsevaan jalostamoon. Kaluga on Keski-Venäjällä 188 kilometriä Moskovasta lounaaseen.

– Pervy Zavodin (öljynjalostamon) alueella kuului räjähdyksiä. Alustavien tietojen mukaan ilmapuolustus oli toiminnassa. Silminnäkijöiden mukaan noin yhden aikaan (perjantaina) aamuyöllä Dzeržinskin alueella kuului useita voimakkaita räjähdyksiä lähellä Polotnyany Zavod -asemaa.

SitRep – 09/05/24 – New attacks on Russian oil refineries and depots.

An overview of the daily events in Russia's invasion of Ukraine. Overnight, Ukraine once again attacked an oil refinery and oil depots inside Russia, inflicting significant damage.

RT=appreciated

1/X pic.twitter.com/rggtgygDI8

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2024