Hamasin käsittämätön tunnelikompleksi videolla: keittiö, vessoja, ilmastoitu makuuhuone…

Israelin ulkoministeriössä työskentelevä Yaari Cohen esittelee videolla (alla) Gazan al-Shifan sairaalan alla sijaitsevaa Hamas-terroristien tunneliverkostoa, jossa fasiliteetit ovat ajan viettämiseen pitkiäkin aikoja. Tunneleissa on muun muassa kylpyhuoneita ja keittiö.

– Vesi tulee yläpuolen sairaalasta, toteaa Cohen 10 minuuttia kestävällä videolla.

Myös sähköt on tarjonnut sairaala ja nukkumiseen käytetyn huoneen ilmastointilaite löytyi Cohenin mukaan sairaalan katolta. Komentohuoneen laitteistot terroristit olivat vieneet mukanaan, kun saivat vihiä Israelin tulevasta ratsiasta al-Shifaan.

Cohen kertoo, että tunneleiden kaarimainen katto on Hamasin suunnittelema ja noin 15 vuotta käyttämä rakenne, jonka perusteella israelilaisjoukot ovat myös oppineet tunnistamaan, missä tunneleita kulkee.

Al-Shifan sairaalan tunneliverkoston sisäänkäyntejä oli yritetty piilottaa hautaamalla niihin muun muassa hiekkaa, mutta tunnelit on nyt kaivettu esiin ja erikoisjoukot ovat tutkineet alueen ansojen varalta.

– Tässä on räjähdyksen kestävä ovi, jonka takana terroristit ovat voineet suojata itsensä ja käyttää sairaalan siviilejä ihmiskilpenä, Cohen esittelee.

Watch – 10 minute walk through of the tunnnels underneath Al-Shifa Hospital in Gaza by the IDF Spokesperson.

Explaining the purpose of the different rooms.

But hey, apparently this is just a very long elevator shaft? pic.twitter.com/k0hnTZBHZV

— Yaari Cohen (@YaariCohen) November 22, 2023