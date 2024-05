Hallituksen rajalaki tänään eduskuntaan – tiedotustilaisuus aamuyhdeksältä

Hallituksen lakiesitys välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on nyt valmis ja se annetaan eduskunnan käsittelyyn tänään tiistaina. Lakiluonnosta on ollut haastava sovittaa yhteen kansallisen turvallisuuden ja kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden kanssa. Hallitus järjestää aamuyhdeksältä tiedotustilaisuuden, jossa tähän liittyviä ratkaisuja avataan.

Tilaisuudessa ovat paikalla pääministeri Petteri Orpo (kok.), sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja hallitusneuvos Sanna Palo sisäministeriön rajavartio-osastolta. Paikalla on myös apulaispäällikkö Markku Hassinen Rajavartiolaitokselta.

Orpo arvioi jo aiemmin, että lakiesitys on kirjoitettu nyt sellaiseen muotoon, että se on hyväksyttävissä. Kyseessä on poikkeuslaki, joka edellyttää eduskunnasta viiden kuudesosan enemmistöä, jotta se voitaisiin säätää kiireellisenä.

Lain tarkoitus on estää Venäjän hybridivaikuttamista turvapaikanhakijoita hyväksi käyttäen. Turvapaikkahakemuksia voitaisiin tiettyjen edellytysten vallitessa kieltäytyä vastaanottamasta osassa Suomen itärajaa.