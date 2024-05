Petteri Orpo: Lakiesitys välineellistetystä maahantulosta eduskuntaan ensi viikolla

Lakiesitys välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla, kertoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) hetki sitten. Orpo oli kutsunut eduskuntapuolueiden johdon koolle alkuiltapäivästä.

Alun perin lakiesitys oli tarkoitus saada eduskuntaan nopeammin, mutta Orpo totesi, että koska laki on aivan uudenlainen ja asiaan liittyy isoja juridisia kysymyksiä, huolellinen valmistelu on ottanut aikaa. Esitystä on muokattu lausuntokierroksen palautteiden pohjalta. Viimeistelyä tehdään vielä.

– Paljon ikävämpi olisi, jos esitys kaatuisi eduskunnassa huonoon valmisteluun, Orpo sanoi.

Orpon mukaan laki on nyt kirjoitettu siihen muotoon, että se on hyväksyttävissä ja hän sanoi uskovansa sen menestymisen mahdollisuuksiin. Oikeuskansleri pitää lakia välttämättömänä.

– Todella toivon, että pystymme käsittelemään tämän ja aika riittää, Orpo sanoi viitaten eduskunnan kesätaukoon.

Hän muistutti, että perustuslaki antaa mahdollisuuden säätää tällainen poikkeuslaki. Lopulta kyse on painotuksista. Miten painotetaan kansallista turvallisuutta ja rajaturvallisuutta sekä toisaalta henkilön oikeutta kansainväliseen suojeluun.

Lain suhteen on pohdittu muun muassa sitä, miten rajalla tulijoita käännytettäessä pystytään varmistamaan, että haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt seulotaan esiin, sillä lain voimassaolonkin aikana heillä olisi mahdollisuus hakea turvapaikkaa.

– Suomessa on maailman parhaat rajaviranomaiset, jotka tullaan myös kouluttamaan tähän, Orpo kommentoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tiedotustilaisuudessa, että puolueet saivat suullisen esityksen lainvalmistelun tilanteesta.

– Emme saaneet mustaa valkoisella, eli tätä lakiesitystä. Minun käsitykseni mukaan se ei ole lopullisesti valmis, Lindtman sanoi.

Siksi Lindtmanin mukaan kokonaiskäsitystä ei tämän päivän kokouksen perusteella pysty muodostamaan, eikä sosialidemokraateilla ole vielä asiaan lopullista kantaa.

Lisäksi Lindtmanin mukaan tarvitaan vielä perustuslakivaliokunnan kannanotto esitykseen, sekä rajavartijoiden, oikeuskanslerin ja muiden oikeusoppineiden ja asiantuntijoiden sekä turvapaikanhakijoita auttavien kansalaisjärjestöjen kanta.