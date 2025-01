Evp-kenraali: Tappioiden määrä tuottaa vaikeuksia Vladimir Putinille

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryanin mukaan Venäjän tappiot ovat olleet järisyttäviä viime kuukausien aikana.

Ryanin mukaan on vaikea kuvitella tilannetta, jossa yksikään maa kestäisi Venäjän kaltaisia tappioita.

– Venäjä on suuri maa, mutta jopa sillä on vaikeuksia saada lisää vapaaehtoisia, Ryan kommentoi Venäjän armeijan rekrytointivaikeuksia Times Radion haastattelussa.

Hänen mukaansa sotilaiden palkkatasoa on nostettu ja erilaisia bonuksia on maksettu yhä suuremmissa määrin sotilaiden houkuttelemiseksi. Tilanne on vaikea Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

– Jopa Putinille nykytilan säilyttäminen on vaikeaa pitkässä juoksussa, sillä hän ei todellakaan halua aloittaa uutta mobilisaatiota. Se olisi vaikeaa jopa diktaattorille.

Venäjän päivittäiset tappiot ovat Ryanin mukaan olleet 1500 ja 2000 sotilaan välillä.

Hänen mukaansa Ukraina pyrkii pitämään kaikin voimin kiinni valloittamastaan alueesta Kurskissa. Aluetta puolustetaan kokeneilla joukoilla.

Ryanin mukaan Vladimir Putin on myöntänyt tilanteen olevan haastava. Hän vaati aiemmin, että Kursk pitäisi saada takaisin lokakuun loppuun mennessä. Viime aikoina Putin ei ole antanut julkisia aikatavoitteita.

Ukrainan vastahyökkäys Kurskin alueella oli Ryanin mukaan osoitus siitä, että maalla on edelleen kyky toteuttaa operaatioita.

Suurimmaksi haasteeksi Ukrainalle Ryan näkee sotilaiden riittämättömyyden ja joukkojen väsymyksen.