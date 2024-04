Evp-kenraali: Moskova on tajunnut epäonnistuneensa

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi Ukrainan 60 miljardin dollarin tukipaketin lauantaina. Todennäköisesti kestää vielä useita viikkoja ennen kuin uutta kipeästi kaivattua aseapua saadaan Ukrainaan sotajoukkojen käyttöön, mutta Kremlissä päätöksen vaikutus tunnetaan jo nyt, arvioi Yhdysvaltain eläköitynyt kenraali ja Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges.

– Kuluu mahdollisesti viikkoja ennen kuin tämän päätöksen merkittäviä vaikutuksia on mahdollista nähdä taistelukentällä, mutta strateginen vaikutus tuntuu välittömästi niin Kremlissä, jossa nyt ymmärretään, että heidän suunnitelmansa odottaa meidän luovuttavan on epäonnistunut, kuin koko Ukrainassa, Hodges arvioi julkaisussaan X-viestipalvelussa.

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon tutkija Olga Lautman on kenraalin kanssa samoilla linjoilla.

– Luota minuun, Venäjä ymmärtää tämän ja uutinen aiheuttaa heille paraikaa hermoromahduksen. Heidän operaationsa estää Yhdysvaltojen tuki epäonnistui ja kohta he näkevät sen vaikutukset taistelukentällä, Lautman kommentoi Hodgesin kirjoitusta X:ssä.

Ukraina-tuki ehti olla kuukausien ajan jumissa Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa sisäpoliittista syistä. Tukipaketilla on spekuloitu olevan merkittävä vaikutus Ukrainan sotaan, ja muun muassa presidentti Volodymyr Zelenskyi on arvioinut avun pelastavan jopa tuhansia ihmishenkiä.

It may be weeks before we see significant battlefield effects of this decision but the strategic effect will be felt immediately…in the Kremlin where they now realize their plan to wait for us to quit has failed…and across Ukraine 🇺🇦! https://t.co/o3reSaMiUb

— Ben Hodges (@general_ben) April 20, 2024