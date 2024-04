USA:n kongressin alahuone hyväksyi Ukrainan tukipaketin

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt kuukausien väännön jälkeen 95 miljardin dollarin eli noin 89 miljardin euron tukipaketit Ukrainalle, Israelille ja Taiwanille.

Molempien puolueiden tuella edenneet lakipaketit raivostuttivat republikaanipuolueen äärilaidan, joka on uhannut syrjäyttää puhemies Mike Johnsonin.

Lainsäädäntö etenee seuraavaksi senaattiin, joka aloittaa niiden käsittelyn tiistaina. Alahuone päätti myös uusista pakotteista Venäjää ja Irania vastaan sekä uudesta sääntelystä kiinalaiselle TikTok-palvelulle. Laki edellyttää TikTokin myyntiä sen toimintakiellon välttämiseksi.

Lähes 61 miljardin dollarin Ukraina-tuki hyväksyttiin äänin 311–112. Kaikki demokraatit äänestivät sen puolesta. Republikaaneista 101 kannatti, 112 vastusti ja yksi pidättäytyi äänestämästä. Demokraatit ja yleisölehterillä äänestystä seuranneet vieraat puhkesivat aplodeihin ja riemunhuutoihin tuloksen julkistamisen jälkeen.

Taiwanille ja muulle Tyynenmeren alueelle ohjattava 8,1 miljardin dollarin tuki hyväksyttiin äänin 385–34. Israelin 26,4 miljardin dollarin tuen puolesta äänesti 366 edustajaa, 58 vastusti.

Ulkoasiainvaliokuntaa johtava republikaani Michael McCaul sanoi alahuoneen keskustelussa, että Yhdysvaltain vastustajat pyrkivät yhdessä heikentämään länsimaisia arvoja ja demokratiaa.

– Emme voi olla peloissamme. Meidän on tehtävä se, mikä on oikein, McCaul totesi.

