Evp-kenraali jyrähtää hyökkääjän ohjusiskusta: Ukraina tarvitsee lisää apua nyt

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjän neljättä päivää jatkuvaa rajua ilmahyökkäystä Ukrainaan.

Hän kehottaa Australian hallitusta kasvattamaan heti Ukrainalle toimitettavan merkittävän avustuksen määrää.

– Lisäksi (tarvitaan) pidemmän aikavälin strategia, joka sisältää sotilaallisen, diplomaattisen, taloudellisen, humanitaarisen ja jälleenrakennusavun.

Tiistain vastaisena yönä Venäjä kohdisti iskuja paitsi pääkaupunki Kiovaan, myös Harkovaan, Mykolaiviin ja Kropyvnytskyiin. Iskuissa oli aamupäivään mennessä kuollut neljä ihmistä. 92 ihmistä oli haavoittunut.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba julkaisi tiistaina X:ssä viiden kohdan listan länsimaille, jotka ovat sitoutuneet auttamaan Ukrainaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

