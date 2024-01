Raastava lista: Ukrainan ulkoministeri vaatii apua

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleballa on viiden kohdan lista länsimaille, jotka ovat sitoutuneet auttamaan Ukrainaa. Kuleba julkaisi listansa tiistaina, kun Venäjän raju ilmahyökkäys Ukrainaan jatkui jo neljättä päivää.

Ensiksi: ulkoministeri Kuleba kannustaa länsimaita selvittämään ilmapuolustusjärjestelmien ja ammusten lisätoimittamisen mahdollisuuksia.

Toiseksi: ministeri pyytää toimittamaan Ukrainalle kaikenlaisia taistelulennokkeja.

Kolmanneksi: ministeri pyytää toimittamaan Ukrainalle ohjuksia, joiden kantama on yli 300 kilometriä. Vertailun vuoksi: 300 kilometriä on nykyaikaisimman ATACMS-tykistöohjuksen kantama. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle toistaiseksi vanhemman ATACMS-version tuotantoa, jonka kantama on noin puolet vähemmän.

Neljänneksi: Kuleba pyytää länsimaita hyväksymään ulkomailla sijaitsevien, venäläisiltä jäädytettyjen varojen käyttämisen Ukrainan tukemiseen. Euroopan komissio teki jäädytettyjen varojen käyttämisestä ehdotuksen joulukuussa. Tuolloin komissio kertoi sivuillaan, että EU- ja G7-maissa jäädytettyjä varoja on yhteensä noin 300 miljardin euron arvosta.

Viidenneksi: ministeri Kuleba vaatii, että venäläiset diplomaatit eristetään. Tämä tarkoittaa Venäjän vaikutusvallan kaventamista tai halvaannuttamista maailman pääkaupungeissa sekä erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä. Venäjällä on edelleen edustus esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj).

Voit lukea ulkoministeri Kuleban vetoomuksen kokonaan twiitistä tämän artikkelin lopusta.

Samoihin aikoihin kun Kuleba julkaisi vetoomuksensa viestipalvelu X:ssa, Ukrainan ulkoministeriö tiedotti, että tiistain vastaisena yönä Venäjä kohdisti iskuja paitsi pääkaupunki Kiovaan, myös Harkovaan, Mykolaiviin ja Kropyvnytskyiin. Iskuissa oli aamupäivään mennessä kuollut neljä ihmistä. 92 ihmistä oli haavoittunut.

Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.

We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024