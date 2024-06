Euroopan vihreät vaatii ydinvoimaloiden sulkemista

Euroopan vihreiden kattojärjestö on julkaissut viestipalvelu X:ssä mainoksen, jossa vaaditaan Euroopan ydinvoimaloiden alasajoa.

Mainoksessa muistetaan Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 38. vuosipäivää. Vuonna 1986 tapahtunut katastrofi oli historian pahin ydinvoimalaonnettomuus, jossa kuoli kymmeniä ihmisiä.

– Se on karu muistutus siitä, että ydinenergia ei ole turvallista tai kestävää, mainoksessa todetaan.

Vihreiden kattojärjestön mukaan ratkaisu onkin ajaa alas kaikki Euroopan ydinvoimalat.

– Me vihreät vaadimme ydinenergian alasajoa ja korvaamista uusiutuvalla energialla, viestissä todetaan.

Myös Euroopan vihreiden vaaliohjelman mukaan ydinvoima on ongelmallista. Yhdeksi ydinvoiman haittapuoleksi esitetään, että keskitetyt ydinvoimalat eivät mahdollista energiantuotannon yhteisomistusta.

Mainos on herättänyt runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Kokoomuksen europarlamenttiehdokas Maria Miala ihmetteleekin, miten pahimman ilmastokriisin keskellä vihreät vastustaa edelleen ydinvoimaa ja haluaa sulkea olemassa olevat voimalat Euroopassa.

Miala muistuttaa, että myös Suomen vihreät kuuluvat Euroopan vihreisiin. Suomen vihreiden energiavision mukaan ydinvoimalla on jatkossakin roolinsa energiapaletissa.

– Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä vihreät täällä Suomessa sanoo, koska tämä on se linja, jota ne edistävät parlamentissa, Miala linjaa.

☢️ 38 years ago, the world's worst nuclear accident happened in Pripyat near #Chernobyl.

💥It is a stark reminder that nuclear energy is neither safe nor sustainable.

🌻 As Greens, we call for nuclear energy to be phased out and replaced by renewable energy. pic.twitter.com/M7cuY0XNZq

— European Greens (@europeangreens) April 26, 2024