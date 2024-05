Etyj tarjoaa Georgialle apua kiistellyssä kansalaisjärjestöjä koskevassa lakihankkeessa

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.) tarjosi Etyjin asiantuntija-apua Georgialle maan valmistellessa kiisteltyä kansalaisjärjestöjen toimintaan vaikuttavaa lakia.

Lain tultua voimaan riippumattomien medioiden ja järjestöjen täytyisi ilmoittaa toimivansa vieraan vallan tavoitteiden ajajina, jos ne saavat rahoituksestaan yli 20 prosenttia ulkomailta.

Kauma tapasi Georgian pääministerin Irakli Kobakhidzen etäyhteydellä. Mukana keskustelussa olivat yleiskokouksen Etelä-Kaukasian erityisedustaja Kari Henriksen ja pääsihteeri Roberto Montella.

Kyseessä on Transparency of Foreign Influence -lakihanke, jonka pelätään kaventavan kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia Georgiassa. Ihmiset ovat osoittaneet mieltään lakihanketta vastaan jo useiden viikkojen ajan, sillä lain on sanottu muistuttavan Venäjällä voimassa olevia niin sanottuja agenttilakeja.

– Toin keskustelussa esille kansalaisten reaktiot ja laajat protestit lakiesitystä vastaan sekä Georgiassa että ulkomailla ja Georgian yhteiskunnan syvenevän polarisaation, Kauma kertoo tiedotteessa.

Pääministeri puolestaan kuvaili lainsäädännön tarkoitusta ja sanoi, että viime vuosina ulkomaista rahoitusta saaneet järjestöt ovat osallistuneet Georgian poliittisen järjestelmän horjuttamiseen, mikä hänen mielestään on johtanut tarpeeseen lisätä ulkomaisen rahoituksen avoimuutta. Pääministerin mukaan minkään kansalaisjärjestön toimintaa ei pyritä rajoittamaan ja ehdotettu lainsäädäntö on suunnattu yksinomaan avoimuuden edistämiseen.

– Kehotin pääministeriä hyödyntämään Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin asiantuntemusta, jotta se arvioisi lakiehdotuksen. Olen tyytyväinen siihen, että pääministeri Kobakhidzen kanssa käymämme keskustelu oli sävyltään myönteinen ja ilmapiiri kaiken kaikkiaan rakentava, Kauma kertoo.