Etulinjaan ilmestyi uusi hirviötankki, Ukraina tuhosi heti

Ukrainan rintamalla on nähty viime vuosina yhä erikoisempia viritelmiä, joilla pyritään suojaamaan panssariajoneuvoja räjähdedroonien luomalta jatkuvalta uhkalta.

Ajoneuvojen päälle on asennettu metalliverkkoja ja -levyjä sekä niiden yhdistelmiä. Lisäpanssaroinnin tavoitteena on ottaa vastaan ainakin osa räjähdelennokin osumasta, jolloin itse ajoneuvon runko kärsii oletettavasti vähäisempiä vaurioita.

Venäjän asevoimien ”kilpikonnatankkien” on sanottu muistuttavan latomaisia rakennuksia. Niissä panssarivaunun päätykki on esillä etupuolella, mutta vaunun sivulle ja yläpuolelle on kiinnitetty suuria levyjä kuin seiniksi ja katoksi. Yläosaan sijoitetaan usein lennokkien viestiyhteyksiä häiritseviä elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

Kilpikonnatankit ovat osallistuneet hyökkäyksiin Ukrainan asemia vastaan eri puolilla Donetskin aluetta. Rakennelmille aluksi naureskeltiin, mutta osa asiantuntijoista kertoi pitävänsä ”hirviötankkeja” järkevänä vastauksena modernin taistelukentän uhkakuviin.

Ukrainan asevoimat on julkaissut tiedustelulennokin kuvaaman videon uusimmasta viritelmästä. Venäläistankin yläosaa oli ilmeisesti vahvistettu metallihäkin lisäksi teollisten liukuhihnojen osilla. Niiden käyttöä esiteltiin aiemmin syksyllä Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanavalla.

Suojaukset eivät auttaneet, sillä panssarivaunu tuhottiin räjähdedroonilla.

