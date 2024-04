Venäjän pilkattu ”hirviötankki” taistelee videolla, asiantuntijalta yllättävä arvio

Rintamalle ilmestyneitä Venäjän ”hirviötankkeja” on kummasteltu ja pilkattu viime aikoina. Kilpikonnaa tai jonkinlaista hökkelitaloa ulkonäöltään muistuttavat vaunut on ympäröity päältä, sivuilta ja takaa usein esimerkiksi aaltopellistä valmistetuilla suojarakenteilla. Niiden päälle on tavallisesti kiinnitetty elektronisen sodankäynnin laitteita. Käytännössä vain tankin keula on jätetty avoimeksi.

Ukrainan sodan seuraajana tunnetuksi tullut amerikkalainen sotilasasiantuntija Rob Lee huomauttaa X-palvelussa, että päällisin puolin varsin eriskummallisten ratkaisujen takana on todellista ajatusta.

– Tiedän ihmisten nauravan näille, mutta kyse ei mielestäni ole hullusta sovelluksesta, FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija ja ex-sotilas Lee sanoo.

Hän on jakanut alta löytyvää videomateriaalia eräästä tällaisesta vaunusta taistelutehtävissä.

Leen mukaan venäläiset sopeutuvat Ukrainan sodan ainutlaatuiseen uhkaympäristöön. Pitkään takunneesta länsiavusta kärsivällä puolustajalla on käytössään suuret määrät lennokkeja, kun taas panssarintorjuntaohjuksista ja panssarimiinoista on pulaa.

– Yhden vaunujoukkueen tankin näkyvyyden ja tykkitornin kääntämisen uhraaminen, jotta se voi häiritä useita lennokkien käyttämiä taajuuksia kerralla, käy järkeen, Rob Lee arvioi.

Hänen mukaansa venäläisten prioriteettina on saada jalkaväen hyökkäysjoukkoja nopeasti avoimen maaston yli ja rakennusten suojiin. Tällaiseen tarkoitukseen tankkeja myös rintamalta kuvattujen videoiden perusteella käytetään.

Hirviömäinen kilpikonnatankki ilmestyi rintamalle



I know people are laughing at this, but I don't think it is a crazy adaptation. The Russians are adapting to the particular conditions of the battlefield in which Ukraine has a lot of FPVs, but not enough ATGMs, anti-tank mines, and artillery. So sacrificing observation and the… https://t.co/ozhTxJANDV

— Rob Lee (@RALee85) April 25, 2024