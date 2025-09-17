Verkkouutiset

Suoaluetta arkistokuvassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Estäisikö soiden käsittely liikkumista itärajalla?

Kansanedustajan aloitteessa yhdistyvät rajaturvallisuus ja luontoarvot.
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän tekemä toimenpidealoite itärajaa seurailevan suovyöhykkeen rakentamisesta ja ennallistamisesta on herättänyt kansainvälistä huomiota. Aalto-Setälä esittää, että itärajalla olevia soita ennallistetaan, luoden vaikeakulkuisempia maastoalueita itäiselle rajavyöhykkeelle.

– Toimenpidealoite pyrkii maanpuolustuksen ja luonnon etujen yhdistämiseen. Aloitteen tavoitteena on ennallistaa Suomen valtion itärajan tuntumassa oleva suovyöhyke siten, että se muodostaa fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarpeisiin, toteaa Aalto-Setälä aloitteessaan.

– Ennallistetut suot lisäävät Suomen luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät ilmakehä- ja vesistöpäästöjä, Aalto-Setälä jatkaa.

Hänen mukaansa pääasiallinen idea on yksinkertainen. Keskeistä on löytää oikeanlaiset alueet, joilla soiden ennallistamista voidaan käyttää työkaluna ja vahvuutena.

Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä. Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi.

– Itärajallamme yhdistyvät merkittävällä tavalla sekä turvallisuuspoliittiset intressit että luonto- ja ilmastoarvot, tiivistää Aalto-Setälä.

