Estäisikö soiden käsittely liikkumista itärajalla?

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän tekemä toimenpidealoite itärajaa seurailevan suovyöhykkeen rakentamisesta ja ennallistamisesta on herättänyt kansainvälistä huomiota. Aalto-Setälä esittää, että itärajalla olevia soita ennallistetaan, luoden vaikeakulkuisempia maastoalueita itäiselle rajavyöhykkeelle.
– Toimenpidealoite pyrkii maanpuolustuksen ja luonnon etujen yhdistämiseen. Aloitteen tavoitteena on ennallistaa Suomen valtion itärajan tuntumassa oleva suovyöhyke siten, että se muodostaa fyysisen kulkuesteen maanpuolustuksen tarpeisiin, toteaa Aalto-Setälä aloitteessaan.
– Ennallistetut suot lisäävät Suomen luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät ilmakehä- ja vesistöpäästöjä, Aalto-Setälä jatkaa.
Hänen mukaansa pääasiallinen idea on yksinkertainen. Keskeistä on löytää oikeanlaiset alueet, joilla soiden ennallistamista voidaan käyttää työkaluna ja vahvuutena.
Aalto-Setälä nostaa myös esiin, että toimenpiteillä olisi taloudellisiakin hyötyjä. Soiden ennallistamisella voidaan pienentää Suomen tarvetta ostaa muilta EU-mailta nieluoikeuksia LULUCF-asetuksen mukaisen laskennallisen takamatkan umpeen kuromiseksi.
– Itärajallamme yhdistyvät merkittävällä tavalla sekä turvallisuuspoliittiset intressit että luonto- ja ilmastoarvot, tiivistää Aalto-Setälä.