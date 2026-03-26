Hallitus aikoo sallia valkoposkihanhien suojametsästyksen

Valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys aiotaan sallia Suomessa.

– Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat valmistelleet tätä esitystä nyt varsin ripeässä tahdissa. Lakimuutoksella mahdollistetaan valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys Suomessa. Samalla huolehditaan siitä, että lintujen aiheuttamat vahingot elinkeinonharjoittajille korvataan jatkossakin oikeudenmukaisesti, kertoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– On hienoa, että ratkaisu nyt etenee. Tällä mallilla varmistamme, että maanviljelijöiden korvaukset valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista jatkuvat myös sen jälkeen, kun valkoposkihanhesta tulee metsästyslain mukainen riistalaji, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Ratkaisussa sekä valkoposkihanhi että merimetso lisätään metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin ja samalla rauhoitetaan ympäri vuodeksi. Molempiin lajeihin kohdistuva suojametsästys mahdollistetaan maatalouden, kalatalouden tai lentoliikenteen kohteiden suojaamiseksi vahingoilta. Samalla mahdollistetaan saaliin hyödyntämisen ravintona, mutta ei kuitenkaan kaupallisesti.

Valkoposkihanhi ja merimetso ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulailla ja EU:n lintudirektiivillä. Ne ovat molemmat kuitenkin elinvoimaisia lajeja ja runsastuneet viime vuosina huomattavasti. Runsaat kannat aiheuttavat vahinkoja viljelijöille ja kalataloudelle.

Valkoposkihanhi aiheuttaa vuosittain 2,5–4 miljoonan euron vahingot maataloudelle. Vahingot kohdistuvat yli 10 000 peltohehtaarille. Valkoposkihanhien tuhoja pyritään ehkäisemään hanhipelloilla ja palkatuilla hanhipaimenilla, joihin kuluu vuosittain lisäksi yli 3 miljoonaa euroa. Merimetso puolestaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja kalakannalle ja kalataloudelle sekä herkälle saaristoluonnolle. Molemmat lajit runsautensa vuoksi muodostavat lisäksi lentoturvallisuusriskin maan suurimmilla lentoasemilla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Komissio on esittänyt Suomelle, että lintudirektiiviin liittyy kansallisia joustoja. Vastaavia joustoja on käytössä Suomen naapurimaissa, joissa runsastuneet kannat aiheuttavat myös haasteita.

Hallitus jatkaa hallitusohjelman mukaista vaikuttamistyötä lajeja koskevaan EU-lainsäädäntöön siten, että molempien lajien suojelustatus päivitettäisiin nykyistä kantaa vastaavalle tasolle. Suomen kautta muuttaa vuosittain 1,7 miljoonaa valkoposkihanhea. Euroopan merimetsokanta on noin 2 miljoonaa yksilöä. Merimetsopopulaation suuruusluokaksi Suomen merialueilla voidaan arvioida yhteensä runsaat 120 000 yksilöä.

Esitys on määrä saada eduskuntaan kevään istuntokauden aikana.