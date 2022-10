Epätoivoinen Kreml on määrännyt salassa moninkertaisen liikekannallepanon

Itsenäinen venäläinen oppositiomedia Verstka kertoo Kremlin määränneen liikekannallepanosta salaa kaksi tai kolme kertaa ilmoitettua suuremman.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi presidentti Vladimir Putinin mobilisaatiopuheen jälkeen, että liikekannallepano tulisi koskemaan noin 300 000 reserviläistä. Varsinaiseen liikekannallepanomääräykseen sisältyi kuitenkin salainen seitsemäs pykälä. Pykälän kohdalla todettiin asiakirjassa, että se on vain ”viranomaisten käyttöön”. Todellisuudessa se sisälsi mahdollisuuden miljoonan miehen määräämiseen aseisiin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Verstkan uutinen tukee mediatietoja salaisen pykälän sisällöstä. Monilla Venäjän alueilla ollaan verkkolehden lähteiden mukaan ottamassa kaksi, kolme tai jopa neljä kertaa enemmän miehiä sotaan kuin Kreml alun perin ilmoitti. Lähteet kertovat, että alueita on luokiteltu sen mukaan, kuinka todennäköisesti niiden asukkaat lähtevät protestoimaan liikekannallepanoa. Mitä suurempi protestien todennäköisyys, sitä pienempi osuus miehistä käsketään aseisiin. Tämän sanotaan selittävän sitä, miksi esimerkiksi Kaukasuksella joistain kylistä on otettu käytännössä kaikki ikähaarukkaan osuvat miehet.

Taustalla synkkä arvio

Liikekannallepanon toimeenpanosta vastaavien paikallisten viranomaisten kerrotaan saaneen pian mobilisaatiokäskyn jälkeen salaiset määräykset Moskovasta. Niissä kerrottiin, kuinka paljon väkeä on oikeasti hankittava. Suuret kiintiöt saattavat osaltaan selittää sitä, miksi liikekannallepano on ollut niin kaoottista ja miksi sotaan käskettyjen joukossa on ollut niin suuret määrät asepalvelukseen kelpaamattomia.

Kremliä lähellä oleva lähde vahvistaa tiedot salaisista määräyksistä. Hänen mukaansa Venäjän presidentinhallinto päätti heti, että liikekannallepanoon on sisällytettävä ”ylimääräistä”, koska viranomaisten ei uskottu muuten saavan kasaan tarpeeksi palvelukseen soveltuvia miehiä. Venäjän johdon sanotaan myös tiedostaneen, että rintamalla tarvitaan paljon enemmän väkeä kuin julkisuuteen on kerrottu.

– Viranomaiset eivät kiistä, että kun otetaan huomioon se, ettei enemmistöllä [värvätyistä] ole lainkaan koulutusta, eivät he välttämättä selviä pitkään [rintamalla] ja Kreml voi tarvita lisää väkeä, lähde paljastaa.

