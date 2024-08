”Emme ehtineet tehdä mitään” – mikä pudotti Venäjän hävittäjän?

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin hiljattain video, jonka oli väitetysti kuvannut Venäjän ilmavoimien lentäjä hieman oman koneensa alasampumisen jälkeen. Lentäjä selosti tapahtunutta laskeutuessaan laskuvarjolla kohti maata.

Matkapuhelinvideon tarkemmasta kuvausajankohdasta ei ole tietoa. War Zone -sivusto huomauttaa tapauksen nostavan esiin sen, että Ukrainan rintaman lähettyvillä käydään edelleen hyvin intensiivisiä ilmataisteluja. Venäjän ilmavoimat on moukaroinut viimeisen vuoden aikana Ukrainan joukkoja jatkuvilla liitopommi-iskuilla, joita mahdollisesti pystytään torjumaan puolustajalle toimitetuilla F-16-hävittäjillä.

Lentäjävideon jakoi venäläinen sotabloggaaja Kirill Fedorov Telegram-sivullaan. Siinä näkyy syöksykierteessä oleva Suhoi-hävittäjä, jonka toinen moottori vaikuttaa olevan tulessa.

Tarkempi konemalli ei selviä matalan resoluution vuoksi, mutta kyseessä oli mahdollisesti Su-35S-monitoimihävittäjä, kaksipaikkainen Su-30SM-hävittäjä tai Su-34-rynnäkkökone. Lähes samannäköisiä Su-27-hävittäjiä on sijoitettu miehitetylle Krimin niemimaalle.

Videolla näkyy lentäjän oranssivalkoinen laskuvarjo ja selviytymispakkaus, jossa on mukana ilmalla täyttyvä kelluke merilaskeutumisia varten. Lentäjä poistaa videolla happinaamarinsa, nostaa visiirin ja selostaa tilannetta kameralle.

Puheesta on vaikea saada selvää tuulen huminan vuoksi, mutta venäläislentäjä mainitsee joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi.

– Emme ehtineet tehdä mitään, lentäjä sanoo kirosanojen ohella.

Lentäjän rento käyttäytyminen voi viitata siihen, että kone ammuttiin alas Venäjän tai miehitettyjen alueiden yllä. Ukraina on pudottanut venäläiskoneita etulinjan takana muun muassa pitkän kantaman Patriot-ohjuksilla. Venäjä on myös ajoittain ampunut alas omia koneitaan vahingossa.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft's fall on his phone.

As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI

