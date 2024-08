Laskuvarjolla pelastautunut kuvasi oman koneensa tuhoutumisen

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon (jutun alla) venäläisestä lentäjästä, joka väitetysti ammuttiin alas.

Lentäjä onnistui kuitenkin pelastautumaan heittoistuimella ja kuvasi puhelimellaan oman ja lentokoneensa putoamisen.

– Lentäjä pelastautui heittoistuimella pilvien yläpuolella ja huomattavassa korkeudessa, joten kyseessä saattoi olla joko Su-30/Su-35-hävittäjä tai Su 34-hävittäjäpommittaja, Herastshenko sanoo

– Lentäjän rauhallisesta käytöksestä päätellen kone ammuttiin alas syvällä Venäjän takalinjassa (Ukrainan rintamalla).

Tarkasta ajankohdasta tai sijainnista ei ole toistaiseksi tietoa. Koneen alasampumista tai putoamista ei ole vahvistettu virallisista lähteistä.

Venäläinen sotabloggaaja on jakanut videon Telegram-kanavallaan. Kyseessä sanotaan olevan Venäjän ilmavoimien lentäjä, joka selvisi turvallisesti maahan.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft's fall on his phone.

As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI

