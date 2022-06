Taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan, että talousjärjestelmien välisessä taistelussa on edessä toinen näytös, tällä kertaa ilman sosialismia.

Heikkisen mukaan tällä kertaa vastakkain on kaksi kapitalismia. Toinen niistä on läntinen ja demokraattinen, toinen taas itäinen ja autoritaarinen. Hän toteaa, että viimeistään Venäjän hyökkäyssota on osoittanut, ettei kaupan ja pääomaliikkeiden vapaus riitä yhdistämään maailman valtioita yhdeksi demokratioiden onnelliseksi perheeksi.

– Venäjä ei tuohon perheeseen kuulu, eikä siihen kuulu Kiinakaan. Venäjä oli vuonna 2021 The Economistin demokratiaindeksissä sijalla 124 ja Kiina sijalla 148. Demokratioiden kärkeä eivät ole Venäjää YK:n yleiskokouksessa tukeneet tai ymmärtäneet 40 maatakaan: ne ovat sijoilla 44–163, Heikkinen kirjoittaa.

Demokratiaindeksi osoittaa, että Venäjän YK:ssa tuominneet 141 valtiota ovat edellä kuvattuja demokraattisempia. Ne ovat myös vauraampia: niiden keskimääräinen bruttokansantuote on kaksi ja puoli kertaa korkeampi, kuin Venäjän tukijoiden ja ymmärtäjien.

– Kylmän sodan aikainen sosialistisen ja kapitalistisen talousjärjestelmän välinen kilpailu on jo menneisyyttä. Nyt vastakkain on kaksi kapitalismia: läntinen ja itäinen, demokraattinen ja autoritaarinen, Heikkinen kirjoittaa.

– Tässä kilvassa ratkaistaan maailmantalouden suunta – ja enemmänkin.