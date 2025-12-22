”Ellemme tee sitä nyt, Vladimir Putin tekee sen puolestamme”

Vladimir Putin sepittää tunnetusti sekavia tarinoita, joissa Venäjän Ukrainaan kohdistuvia vaatimuksia perustellaan tekaistuin historiallisin väittein, toteaa Latvian entinen ulkoministeri (2020–2024) Gabrielius Landsbergis brittiläisen Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Antaakseen tarinoilleen painoarvoa Putin järjestelee kasakoiden, Katariina Suuren, (Vladimir) Leninin ja muidenkin elämäkerrat uuteen uskoon. Tämä antaa Venäjälle edellytykset etsiä rajojensa ulkopuolelta venäjänkielisiä, joita se voisi ”puolustaa”, tai osoittaa rajoja, jotka pitäisi piirtää uudelleen vuosisatojen takaisen sadun perusteella, Landsbergis sanoo.

Historian vääristelyn lisäksi Putin nojaa hänen mukaansa geopoliittiseen uhriutumiseen, jota usein kuullut valitukset Naton laajentumisesta osaltaan ilmentävät. Natsi-Saksan johtajan Adolf Hitlerin narratiivia noudattaen Venäjän diktaattori väittää, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin oikaista maansa kärsimät vääryydet sotilaallisen aggression keinoin.

– Yhdessä nämä Kremlin luomat tarinat muodostavat perustan Putinin geopoliittiselle doktriinille – jäsennellylle uskomusten joukolle – joka ohjaa hänen toimiaan. Doktriini on tärkeä, koska se tekee Putinin päätöksistä ennustettavia. Hän jatkaa aggressiota Ukrainaa vastaan, ja jos se pyritään torjumaan, hän etsii tapoja saavuttaa tavoitteensa myös muissa maissa joko sotilaallisesti tai muulla tavalla, Landsbergis jatkaa.

Vain riittävän voimakas vastarinta voi hänen mukaansa tehdä tyhjäksi Putinin doktriinin. Se puolestaan vaatii länneltä omaa doktriinia ja sen tunnustamista, että Venäjän laajentumispolitiikan salliminen on räikeässä ristiriidassa lännen elintärkeiden turvallisuusintressien kanssa.

– Eurooppa tarvitsee kiireellisesti oman doktriinin. Eurooppalaisen vapauden doktriinin on varmistettava Naton itäisen sivustan uskottava sotilaallinen puolustus. Nopeus on olennaista. Euroopalla ei ole viittä tai kymmentä vuotta aikaa valmistautua ja varustautua. Kuten saksalainen kenraaliluutnantti Alexander Sollfrank on varoittanut, Venäjä kykenee hyökkäämään Naton itäisellä sivustalla sijaitsevan jäsenmaan kimppuun milloin tahansa, Landsbergis tähdentää.

Venäjän voimat eivät hänen mukaansa missään nimessä riittäisi koko Natoa vastaan. Presidentti Donald Trumpin ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan epämääräisyys ja Euroopan sotilaallisen varustautumisen hitaus saattaisivat kuitenkin antaa Putinille tilaisuuden sodan laajentamiseen ennen kuin Eurooppa on siihen valmis.

– Hybridisota voi eskaloitua tavanomaiseksi konfliktiksi herkillä alueilla, kuten Suwalkin käytävässä – Valko-Venäjän ja Venäjälle kuuluvan Kaliningradin eksklaavin välisessä pullonkaulassa. Tällainen toinen ”sotilaallinen erikoisoperaatio” voitaisiin käynnistää, ja se saattaisi toimia. Tuloksena oleva shokki saattaisi riittää hajottamaan Naton, EU:n tai molemmat. Oletan, että Putin pitää sitä kokeilemisen arvoisena, jos annamme hänelle tilaisuuden, Landsbergis varoittaa.

Hän muistuttaa Yhdysvaltain presidentin Frankin D. Rooseveltin ja Britannian pääministerin Winston Churchillin tammikuun 1943 Casablancan huippukokouksessa päättäneen, että länsiliittoutuneiden sodanpäämääränä olisi Hitlerin Saksan ehdoton antautuminen.

– Vastaavassa konferenssissa tulisi nyt määritellä doktriini Euroopan turvaamiseksi, ja ovet tulisi pitää suljettuina, kunnes sen edellyttämät sitoumukset on tehty. Eurooppa ei enää voi elää huolettoman aikataulun varassa. Tarvitsemme strategian nyt. Ellei länsi muotoile Euroopan tulevaisuuden doktriinia, Putin muotoilee sen puolestamme, Landsbergis tiivistää.