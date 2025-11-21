Saksan asevoimat valmistautuu taisteluihin Berliinissä

Saksan asevoimien kaartin pataljoona harjoitteli marraskuun puolivälin jälkeen liittovaltion hallinnon puolustamista komppanian vahvuisella osastolla berliiniläisellä metroasemalla. Harjoitus osui juuri ajankohtaan, jossa Saksan puolustusministeri Boris Pistorius varoitti, että Venäjän hyökkäys Eurooppaan voi materialisoitua pikemmin kuin aikaisemmin on arvioitu.

Kaartin pataljoonan viikon mittainen kaupunkisodankäynninharjoittelu on sisältänyt operaatioita pilvenpiirtäjissä, hallintorakennustensuojelua sekä haavoittuneiden evakuointia huonossa näkyvyydessä ja häirityn radioliikenteen aikana. Erityistä huomiota kiinnitettiin yöaikaiseen toimintaan metrossa.

Pataljoonan komentaja everstiluutnantti Mike Teichgraeber selitti, että tarkoitus oli harjoitella ”pahinta skenaariota”. Hänen mukaansa metro valittiin realistiseksi harjoittelualueeksi, koska kriisiaikana tunneleita voidaan käyttää sotilasyksiköiden kuljetuksiin.

Hiljattain Pistorius totesi, että Venäjän asevoimat voi palauttaa hyökkäyskykynsä hyökätäkseen Nato-maita vastaan – ei vuoteen 2029 mennessä, kuten aiemmin on ennustettu – vaan jo vuonna 2028. Hän sanoi, että joidenkin asiantuntijoiden mukaan Euroopalla ”on ollut viimeinen rauhan kesänsä”.

Hän tunnusti, että Venäjän uhan tunnistaminen tapahtui liian myöhään, mutta korosti, että Natolla on merkittävä pelotepotentiaali ydinaseet mukaan lukien ja että Euroopan asevoimat ovat taisteluvalmiita ja tarvitsevat vain lisää kalustoa.

Venäjän yllätyshyökkäyksen mahdollisuuteen viittasi aiemmin Saksan asevoimien yhteisoperaatioiden johtoportaan komentaja kenraaliluutnantti Alexander Sollfrank. Hän totesi, että Moskovan päätös riippuu Venäjän sotilaallisesta voimasta, taistelukokemuksesta ja lännen liittolaisten vastatoimista. Hän muistutti, että Ukrainassa kokemistaan takaiskuista huolimatta Venäjällä on riittävä taistelupanssarikalusto, vahvat ilmavoimat, useita taisteluvalmiita laivastoja ja ydinaseita.

Sollfrankin lausuntoon yhtyvät muutkin eurooppalaiset sotilasjohtajat ja tiedusteluvirastot. Viime kesänä Saksan tiedustelu varoitti Venäjän provokaatioriskistä Baltiassa, ja helmikuussa Tanskan tiedustelu ilmoitti, että Venäjä voisi aloittaa täysimittaisen sodan Euroopassa viiden vuoden kuluessa. Samoista johtopäätöksistä kertoi myös Naton pääsihteeri Mark Rutte viime kesäkuussa.

Lokakuussa Ranskan puolustusvoimien komentaja Fabien Mandon puhui tarpeesta valmistautua yhteenottoon Venäjän kanssa kolmen–neljän vuoden sisään. Puolan puolustusvoimien komentaja Wieslaw Kukula sanoi 17. marraskuuta, että Puola on ”sotaa edeltävässä tilassa”, ja varoitti Venäjän valmistelevan mahdollista hyökkäämistä.