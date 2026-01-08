Verkkouutiset

Ulkoministeri Elina Valtonen tapasi mediaa ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen Eduskuntatalon Valtiosalissa Helsingissä 8. tammikuuta 2026. Kokouksen asialistalla olivat Ukrainan neuvottelut, uudenvuodenaaton kaapelirikko sekä Venezuelan ja Grönlannin tilanteet. , LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Elina Valtosen mukaan Moskovan halukkuus rauhaan pysyy kysymysmerkkinä

Ulkoministeri toteaa maan pitävän edelleen kiinni maksimaalisista tavoitteistaan.
Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Ukrainan turvallisuusjärjestelyissä eteneminen on ”merkittävä askel koalition puolelta” ja parantaa Ukrainan asemia neuvotteluissa kestävän rauhan saavuttamiseksi.

– Samalla on muistettava, että Venäjä pitää edelleen kiinni maksimaalisista tavoitteistaan ja sen halukkuus rauhaan pysyy kysymysmerkkinä, kommentoi Valtonen asiaa toimitttajille eduskunnassa torstaina oltuaan tätä ennen ulkoasiainvaliokunnan kuultavana.

– Keskeisin rooli on edelleen Ukrainan omilla asevoimilla. Julistus antaa koalition maille kansallista liikkumatilaa ja päätösvaltaa osallistumisen suhteen. Tervetullutta on, että Yhdysvallat on vahvistanut osaallistumisensa Ukrainan turvatakuisiin. Huolimatta Yhdysvaltojen muuttuvista painotuksista, se on edelleen sitoutunut Euroopan turvallisuuteen, Valtonen arvioi.

Ulkoministeri totesi, että Suomen kannalta julistukseen ei sisälly uusia sitoumuksia tai kantoja.Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoi, että Suomen osallistumisvaihtoehdot ovat ”työn alla”.

– Suomi on periaatteessa valmis osallistumaan, mutta on otettava huomiooon, että meillä on laaja alue vastattavana, totesi Koskinen ja korosti, ettei Suomi voi sitoutua vastaaviin joukkolupauksiin, mitä Ranska ja Iso-Britannia.

Pariisiin kokoontunut halukkaiden koalitio sopi tiistaina Ukrainalle turvatakuista, jotka tulevat voimaan tulitauon jälkeen.

Valtonen ja Koskinen kommentoivat medialle Ukrainan tilannetta valiokuntakokouksen jälkeen eduskunnassa torstaina iltapäivästä. Ylimääräisen kokouksen asialistalla olivat Ukrainan turvallisuusjärjestelyt, Suomenlahden kaapelivauriot, Venezuela ja Grönlanti.

Valiokunnan kuultavina oli ulkoministeri Valtosen lisäksi lukuisia asiantuntijoita ulkoministeriöstä sekä asiantuntijat puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta sekä Rajavartiolaitokselta.

